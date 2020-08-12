Мирную акцию женщин в белом поддержали в регионах

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 12 авг - Sputnik. Женщины с цветами вышли на улицы Гродно с мирной акцией, сообщает корреспондент Sputnik.

Подобная акция началась несколько часов назад в белорусской столице.

Поддержать протест "женщин в белом" решили и в Гродно. Девушки с цветами в руках стоят на тротуаре возле остановки рядом с автовокзалом. Им сигналят проезжающие автомобили.

© Sputnik / Инна Гришук Акция в Гродно началась днем 12 августа

© Sputnik / Инна Гришук Акция женщин в Гродно в поддержку мирных протестов после выборов в Беларуси

"Мы пришли, потому что бьют наших детей. Мы - за мирные события и за то, чтобы были пересмотрены результаты выборов", - говорят митингующие.

Вначале на улицу вышло около ста женщин с цветами, позже к ним стали присоединяться новые участницы. Все покупают цветы и держат их, подняв руки.

Они называют это мирным митингом, сообщает корреспондент Sputnik, не протестом.

© Sputnik / Инна Гришук Женщины вышли на мирную акцию в Гродно

Акция продолжается уже около часа. Подъехал автомобиль милиции, и правоохранители предупредили, чтобы люди расходились. Но женщины не уходят.

Спустя полчаса они переместились в сторону вдоль проспекта Космонавтов.

Семейная пара из автомобиля бесплатно раздавала женщинам цветы. Сказали, что привезли их из своего сада: "Раздаем бесплатно цветы, в честь поддержки. Нам не нужна стабильность, в которой нет выбора".

© Sputnik / Инна Гришук Уходя, женщины оставляли цветы на тротуаре

По состоянию на 18:00 часть женщин в белом с цветами в поднятых руках все еще стояла на проспекте Космонавтов в Гродно. Задержаний не было, машины продолжали сигналить.

Около двухсот девушек Гомеля встали в цепь

Сегодня в 15 часов в живую цепь у здания госцирка выстроились женщины Гомеля, в основном молодые девушки, их не меньше двухсот. В руках у участниц мирной акции протеста гортензии, хризантемы, гвоздики, красные и белые шары. Они ничего не выкрикивали, просто стояли, передает фотокор Sputnik из Гомеля.

© Sputnik / Мария Амелина Девушки из Гомеля поддержали акцию "в белом"

Проезжающие по улице Советской машины сигналили участницам акции. Некоторые из них вышли в центр города с маленькими детьми, есть даже одна беременная. Прохожие останавливались и делали на фоне "женской цепи" селфи.

© Sputnik / Мария Амелина Девушки собрались в центре Гомеля в поддержку женского протеста

В 16 часов женщины пошли колонной в сторону площади. Сейчас они там находятся и принимают решение, что делать дальше. Прозвучало предложение возложить цветы к Вечному огню на улице Трудовой. Но пока это только предложение.

© Sputnik / Мария Амелина Женщины в Гомеле выстроились в живую цепь

Все это время девушек сопровождают милиционеры в "гражданке". Никаких попыток диалога с участницами акции с их стороны нет.

© Sputnik / Мария Амелина Женская акция началась у гомельского цирка

© Sputnik / Мария Амелина Девочка с цветами на акции в Гомеле

Женщины все-таки возложили цветы, но не только к Вечному огню, но и на гранитные ступеньки облисполкома. Потом прошли по улице Коммунаров мимо здания областного УВД и снова вернулись к госцирку. Похоже, их стало больше на несколько десятков.

На часах – 18:00. Участницы продолжают стоять цепью вдоль цирка. В их руках снова цветы. Милиционеру в "гражданке", снимающему мирную акцию протеста на видеокамеру, барышни подарили большой букет и сопроводили это аплодисментами.

Участниц Витебской акции солидарности задержали в течение нескольких минут

Жительницы Витебска собрались около городской Ратуши, чтобы выразить солидарность с задержанными в Минске людьми. По предварительной договоренности мероприятие должно было начаться в 15.00, но женщины собрались без трех минут три.

"Я пришла к Ратуше в 15.00 но там уже никого не было, обошла окрестности, но так и не нашла участниц акции", - сообщила читательница Sputnik.

Как отметили очевидцы событий буквально через пару минут после того, как женщины встали около дороги, подъехало несколько микроавтобусов с милицией и витеблянок начали "паковать".

После того, как силовики уехали женщины снова собрались около Ратуши, но дальше от проезжей части. Вновь подъехал микроавтобус, откуда выскочили милиционеры и начали хватать собравшихся.

© Sputnik / Павел Вур Женщины на протесте в Витебске 12 августа

Часть витеблянок силовики задержали, некоторым удалось убежать. В акции солидарности приняло участие около двух десятков женщин с цветами. Центр города патрулируют микроавтобусы с милицией, также транспортные средства с силовиками дежурят в тех частях города, где в течение последних дней собирались протестующие.

К акции солидарности присоединился Брест

Девушки и мужчины с цветами выстраиваются в цепочку на пешеходной улице Советской, выражая таким образом солидарность с теми, кто сейчас страдает от насилия.

Выстраиваться в цепочку на пешеходной улице люди начали к 16.00. Около 10 женщин встали в районе кинотеатра "Беларусь". Проезжающие рядом машины сигналят в ответ. Постепенно участников становится больше.

© Sputnik Светлана Яценюк На улицы Бреста сегодня вышли не только женщины, но и мужчины

Среди них – брестчанка Ольга: "Это акция в поддержку того, чтобы остановить насилие против людей, которые совершенно без оружия выходили высказать свою точку зрения. Никто не имеет право по ним стрелять. Тем более по женщинам и мужчинам, которые вышли с поднятыми руками".

Ольга была свидетелем насилия против мирных жителей. На ее глазах 9 августа вечером задержали молодого человека, который просто прогуливался в парке с женой и с маленьким ребенком в коляске.

© Sputnik Светлана Яценюк Женский протест в Бресте 12 августа

Еще одна цепочка из людей, участвующих в акции солидарности, выстроилась в районе улицы Островского – рядом с выложенными на асфальте цветами.

© Sputnik Светлана Яценюк Акция солидарности в Бресте переместилась на проспект Машерова

Акция солидарности в Бресте переместилась на проспект Машерова, рядом с улицей Советской - на том месте, где с 9 по 11 августа собирались протестующие.

© Sputnik Светлана Яценюк Женская акция солидарности в Бресте

На данный момент в акции участвуют более 200 женщин и девушек. Проезжающие машины сигналят. По словам очевидцев, милиция уже пытались разогнать акцию, но люди снова собрались.