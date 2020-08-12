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В штабе Бабарико прокомментировали заявления об организации протестов

13.08.2020 09:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 авг – Sputnik. Представители штаба бывшего банкира и экс-претендента в президенты Беларуси Виктора Бабарико прокомментировали обвинения, прозвучавшие в эфире телеканала "Беларусь 1".

© Sputnik / Мария Амелина
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"Штаб Виктора Бабарико и все представители штаба, уполномоченные делать публичные заявления, всегда говорили об использовании только законных и мирных действий в рамках избирательной кампании и вне ее", – сказано в сообщении.

В штабе подтвердили, что действительно потеряли связь со многими волонтерами за последние дни, а кроме того, располагают информацией о задержании пятерых из них.

"Мы неоднократно заявляли о необходимости прекращения насилия и считаем, что ответственность за происходящее лежит на белорусских властях. У протестов нет координаторов и лидеров, они возникают стихийно во всех городах как реакция на обман, хамство и применение насилия со стороны власти", – убеждены в штабе Бабарико.

Негодование граждан объяснимо, считают здесь, в штабе также призвали власти "отказаться от применения силы и репрессий в отношении мирных граждан и не устраивать майданы на улицах городов".

"Мы за мирную и стабильную Беларусь. Всем белорусам нужна богатая, спокойная и мирная страна, где к выбору граждан будут относиться с уважением", – резюмировали в штабе Виктора Бабарико.

Информация об установлении фактов, подтверждающих причастность представителей штаба Бабарико к массовым беспорядкам в стране, была озвучена в эфире телеканала "Беларусь 1" в среду.

Бывший банкир Виктор Бабарико претендовал на пост главы государства, однако ЦИК его не зарегистрировал, объяснив это полученными от Комитета госконтроля сведениями о якобы совершенных экономических преступлениях и неточной информации в декларации о доходах. В настоящее время Бабарико находится под стражей и подозревается в финансовых махинациях.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Представители штаба призвали власти "отказаться от применения силы и репрессий в отношении мирных граждан".
 
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