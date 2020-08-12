Два наезда на милиционеров совершены в Беларуси за день

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 авг – Sputnik. Два наезда на сотрудников милиции совершены за день в Беларуси, сообщила в среду официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.

Первый инцидент произошел около 20:00 в Минске – на пересечении улиц Мельникайте и проспекта Победителей: 45-летний мужчина, управляя машиной Skoda, сбил инспектора и решил сбежать с места ДТП.

"Водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. Для остановки транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции использовали табельное оружие", – сказала Чемоданова.

Спустя полчаса похожий случай произошел в Барановичах на улице Фрунзе: мужчина совершил наезд на милиционера, а затем уехал. Его преследовали инспекторы ГАИ, во время погони прострелив машине колесо.

Однако задержать злоумышленника не удалось: он бросил машину и убежал, его сейчас ищут.

По словам Чемодановой, оба милиционера были доставлены в больницы для оказания необходимой медицинской помощи.