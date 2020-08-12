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Следователи проводят проверку по факту смерти 25-летнего жителя Гомеля

13.08.2020 09:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 авг - Sputnik. УСК по Гомельской области выясняет обстоятельства смерти в Гомеле 25-летнего местного жителя, сообщили в СК.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее сообщалось, что гомельчанин был задержан вечером 9 августа во время несанкционированных уличных акций. Суд назначил ему административный арест на десять суток.  

"В месте отбывания ареста у него резко ухудшилось состояние, его доставили в больницу, где он умер", - сообщили Sputnik в среду в УСК по Гомельской области.  

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было. Для установления точной причины смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Для установления точной причины смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.
 
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