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Россиянину Важенкову грозит до 15 лет по делу о беспорядках в Минске
13.08.2020 09:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг – Sputnik. Сотруднику организации "Открытая Россия" (в прошлом году она внесена в РФ в реестр нежелательных) Артему Важенкову грозит до 15 лет лишения свободы в Беларуси по уголовному делу о массовых беспорядках, сообщил Sputnik его адвокат Анатон Гашинский.
Во вторник Следственный комитет Беларуси
"Важенков является подозреваемым по делу о массовых беспорядках. Санкция по этой статье предусматривает от восьми до 15 лет заключения", - сказал Гашинский.
Важенков, по словам адвоката, сейчас находится в ИВС. Предполагается, что завтра Гашинский встретится с ним. "Завтра у него (Важенкова - Sputnik) допрос", - добавил адвокат.
Гашинский сообщил, что в тот же день планирует встретиться со следователем. После чего защитник, вероятно, даст подписку о неразглашении.
Адвокат предположил, что Важенков останется "под следствием в Беларуси".
Гашинский добавил, что российское посольство занимается вопросом возвращения Важенкова на родину.
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Гражданин РФ проходит подозреваемым по делу о массовых беспорядках в белорусской столице, завтра его будут допрашивать.
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