Россиянину Важенкову грозит до 15 лет по делу о беспорядках в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг – Sputnik. Сотруднику организации "Открытая Россия" (в прошлом году она внесена в РФ в реестр нежелательных) Артему Важенкову грозит до 15 лет лишения свободы в Беларуси по уголовному делу о массовых беспорядках, сообщил Sputnik его адвокат Анатон Гашинский.

Во вторник Следственный комитет Беларуси подтвердил задержание 11 августа членов "Открытой России" Артема Важенкова и Игоря Рогова – оба в статусе подозреваемых. В госСМИ сообщили, что граждане РФ являются "провокаторами" беспорядков в Минске. Позже Рогова отпустили.

"Важенков является подозреваемым по делу о массовых беспорядках. Санкция по этой статье предусматривает от восьми до 15 лет заключения", - сказал Гашинский.

Важенков, по словам адвоката, сейчас находится в ИВС. Предполагается, что завтра Гашинский встретится с ним. "Завтра у него (Важенкова - Sputnik) допрос", - добавил адвокат.

Гашинский сообщил, что в тот же день планирует встретиться со следователем. После чего защитник, вероятно, даст подписку о неразглашении.

Адвокат предположил, что Важенков останется "под следствием в Беларуси".

Гашинский добавил, что российское посольство занимается вопросом возвращения Важенкова на родину.