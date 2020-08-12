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В Минске совершили наезд на сотрудника ГАИ

12.08.2020 22:20 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня вечером на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей в Минске 45-летний  мужчина, управляя автомобилем Skoda, совершил наезд на сотрудника ГАИ. Он попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан.  Для остановки транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие. Сотруднику милиции оказана медицинская помощь, он доставлен в медучреждение.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня вечером на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей в Минске 45-летний  мужчина, управляя автомобилем Skoda, совершил наезд на сотрудника ГАИ. Он...
 
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