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Поезд сошел с рельсов в Шотландии: погибли 3 человека
13.08.2020 09:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 авг – Sputnik. Три человека погибли в результате схода с рельсов поезда в Шотландии, сообщили в транспортной полиции Великобритании.
Поезд ScotRail, ехавший в Глазго из Абердина, упал с насыпи в среду в районе города Стоунхейвен и загорелся. На место ЧП оперативно прибыли медики, пожарные и полиция.
"К большому сожалению, несмотря на все усилия медиков, мы подтверждаем, что три человека погибли", – рассказали в полиции.
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