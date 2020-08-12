Поезд сошел с рельсов в Шотландии: погибли 3 человека

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 авг – Sputnik. Три человека погибли в результате схода с рельсов поезда в Шотландии, сообщили в транспортной полиции Великобритании.

Поезд ScotRail, ехавший в Глазго из Абердина, упал с насыпи в среду в районе города Стоунхейвен и загорелся. На место ЧП оперативно прибыли медики, пожарные и полиция.

"К большому сожалению, несмотря на все усилия медиков, мы подтверждаем, что три человека погибли", – рассказали в полиции.