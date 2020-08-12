Минздрав призвал медиков сохранять спокойствие, но они вышли на улицу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 авг – Sputnik. Руководство медицинской отрасли Беларуси призвало медиков не поддерживать уличные протесты, которые проходят в стране после президентских выборов, данное заявление было размещено в официальном Telegram-канале Минздрава.

"Мы понимаем, что все медицинское сообщество Беларуси очень обеспокоено ситуацией, которая происходит сейчас в нашей стране. Призываем всех людей в белых халатах в настоящий момент сохранять спокойствие", – говорится в обращении.

В Минздраве отметили, что конфликты можно решать путем переговоров и обсуждений, и призвали всех недовольных обращаться в министертво и Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения.

Там также отметили, что посты в интернете и мессенджерах о том, что медики отказывают в помощи, являются анонимными.

Несмотря на призывы руководства отрасли, в среду днем около 200 белорусских медиков выстроились в цепь солидарности на проспекте Дзержинского рядом с Белорусским государственным медицинским университетом, передает корреспондент Sputnik с места событий.

На противоположной стороне проспекта собравшихся врачей поддерживают люди, проезжающие мимо авто сигналят. Врачи на проспекте Дзержинского задаются вопросом: "Если они нас сейчас задержат, к кому они завтра поедут лечиться?".

© Sputnik Медики у здания БГМУ

Министр здравоохранения Владимир Караник вышел к протестующим у медуниверситета врачам и предложил "провести разговор" в актовом зале, но они отказались.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа . По данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей , пришедших на участки.

После того как стали известны итоги голосования, в Минске и ряде регионов три дня продолжались акции протеста несогласных с результатами выборов. Правоохранительные органы использовали для разгона протестующих спецсредства и спецтехнику. За первые два дня протестов в стране было задержано около пяти тысяч человек, пострадало около 200, погиб один гражданин.