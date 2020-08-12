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Минздрав призвал медиков сохранять спокойствие, но они вышли на улицу
13.08.2020 09:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 авг – Sputnik. Руководство медицинской отрасли Беларуси призвало медиков не поддерживать уличные протесты, которые проходят в стране после президентских выборов, данное заявление было размещено в официальном Telegram-канале Минздрава.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Мы понимаем, что все медицинское сообщество Беларуси очень обеспокоено ситуацией, которая происходит сейчас в нашей стране. Призываем всех людей в белых халатах в настоящий момент сохранять спокойствие", – говорится в обращении.
В Минздраве отметили, что конфликты можно решать путем переговоров и обсуждений, и призвали всех недовольных обращаться в министертво и Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения.
Там также отметили, что посты в интернете и мессенджерах о том, что медики отказывают в помощи, являются анонимными.
Несмотря на призывы руководства отрасли, в среду днем около 200 белорусских медиков выстроились в цепь солидарности на проспекте Дзержинского рядом с Белорусским государственным медицинским университетом, передает корреспондент Sputnik с места событий.
На противоположной стороне проспекта собравшихся врачей поддерживают люди, проезжающие мимо авто сигналят. Врачи на проспекте Дзержинского задаются вопросом: "Если они нас сейчас задержат, к кому они завтра поедут лечиться?".
© Sputnik
Медики у здания БГМУ
Министр здравоохранения Владимир Караник вышел к протестующим у медуниверситета врачам и предложил "провести разговор" в актовом зале, но они отказались.
Выборы президента Беларуси
После того как стали известны итоги голосования, в Минске и ряде регионов три дня продолжались
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Глава Минздрава Владимир Караник прибыл к медуниверситету, чтобы поговорить с участниками уличной акции.
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