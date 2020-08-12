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СК возбудил уголовные дела за повреждение машин ГАИ на протестах
13.08.2020 09:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 авг – Sputnik. За повреждение служебных транспортных средств ГАИ возбудили десять уголовных дел, сообщили в управлении Следственного комитета по Минску.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В результате противоправных действий по факту повреждения служебных транспортных средств ГАИ подразделениями УСК по Минску возбуждено 10 уголовных дел. Указанные действия квалифицируются по различным частям ст.339 (хулиганство) УК", - рассказали в УСК по Минску.
В ведомстве уточнили, что во Фрунзенском районе на улице Кальварийская две машины госавтоинспекторов забросали различными предметами. Одной из них разбили лобовое стекло камнем. Также транспортные средства милиционеров повредили в Центральном, Московском и Ленинском районах.
После того, как стали известны итоги голосования, в Минске и ряде регионов начались несанкционированные акции протеста несогласных с результатами выборов, которые продолжились в понедельник и вторник. Правоохранительные органы использовали для разгона протестующих спецсредства и спецтехнику, в том числе светошумовые гранаты и резиновые пули. В Бресте милиция
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Повреждение транспортных средств ГАИ в Минске во время несанкционированных митингов расценили как хулиганство.
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