СК возбудил уголовные дела за повреждение машин ГАИ на протестах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 авг – Sputnik. За повреждение служебных транспортных средств ГАИ возбудили десять уголовных дел, сообщили в управлении Следственного комитета по Минску.

Несанкционированные акции протеста начались в белорусской столице 9 августа, в день президентских выборов . Митинги продолжались 10 и 11 августа. По сообщению следователей, во время массовых беспорядков было повреждено имущество различных форм собственности, в том числе и машины правоохранителей.

"В результате противоправных действий по факту повреждения служебных транспортных средств ГАИ подразделениями УСК по Минску возбуждено 10 уголовных дел. Указанные действия квалифицируются по различным частям ст.339 (хулиганство) УК", - рассказали в УСК по Минску.

В ведомстве уточнили, что во Фрунзенском районе на улице Кальварийская две машины госавтоинспекторов забросали различными предметами. Одной из них разбили лобовое стекло камнем. Также транспортные средства милиционеров повредили в Центральном, Московском и Ленинском районах.

После того, как стали известны итоги голосования, в Минске и ряде регионов начались несанкционированные акции протеста несогласных с результатами выборов, которые продолжились в понедельник и вторник. Правоохранительные органы использовали для разгона протестующих спецсредства и спецтехнику, в том числе светошумовые гранаты и резиновые пули. В Бресте милиция стреляла на поражение .