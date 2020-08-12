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Пятилетняя девочка пострадала в Гродно во время акции – УВД проводит проверку
13.08.2020 09:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 авг – Sputnik. Милиция проводит проверку по факту травмирования пятилетней девочки во время несанкционированной акции протеста в Гродно, сообщили в УВД Гродненского облисполкма.
Несанкционированные акции протеста прошли во вторник в ряде городов Беларуси, в том числе Минске и областных центрах. В результате, по информации Минздрава,
"В сети интернет активно обсуждается вчерашняя ситуация в Гродно, связанная с этим инцидентом. На данный момент в УВД Гродненского облисполкома проводится проверка и тщательно выясняются все обстоятельства случившегося. Будут предприняты меры, чтобы защитить права ребенка. Искренне сопереживаем семье пострадавшей девочки и желаем скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.
Между тем в УВД обратились к родителям, чтобы те старались избегать посещения с детьми мест массового скопления людей.
"Тем более не берите детей на различные несанкционированные мероприятия. Не подвергайте опасности самое дорогое, что у нас есть!" – заявили в УВД.
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Милиция обратилась к родителям с призывом не брать с собой детей "на различные несанкционированные мероприятия".
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