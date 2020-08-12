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Суд по делу Ефремова перенесен, актер в реанимации Боткинской больницы

13.08.2020 09:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 авг – Sputnik. Судебное заседание по делу актера Михаила Ефремова  перенесено на 18 августа в связи с состоянием здоровья актера, сообщает РИА Новости из зала суда.

Пресс-служба Пресненского суда
Адвокат Ефремова раскрывает глубины

Накануне актеру стало плохо в зале суда, его без сознания увезли на скорой в реанимацию Боткинской больницы. Врачи заподозрили у артиста предынфарктное или предынсультное состояние.

"В связи с госпитализацией Ефремова ставится вопрос об отложении судебного заседания… Отложить на 10 часов 18 августа", - сказала судья Елена Абрамова.

Семья актера никаких комментариев о его состоянии не дает.

Накануне был неадекватен

Адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что у Ефремова вчера случился инсульт, сейчас он находится в Боткинской больнице.

"Состояние Михаила - средней тяжести. Он находится здесь (в Боткинской больнице - Sputnik)", - добавил адвокат.

По сообщениям Telegram-каналов, состояние актера при поступлении в реанимацию оценивалось как тяжелое, но врачам удалось его стабилизировать. Никаких прогнозов они пока не дают.  

Адвокат актера заявлял, что накануне заседания тот был в практически невменяемом состоянии, говорил "на непонятном языке" и задавал странные вопросы.

Youtube / Sputnik Беларусь
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"Вы знаете, есть овощ", — заявил защитник телеканалу "Звезда".

Пашаев также возмутился из-за отношения к Ефремову в суде, поскольку во время заседания вопрос о госпитализации артиста решался очень долго. Адвокат подчеркнул, что даже к особо опасным преступникам "так не относятся".

С чего все начиналось

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. После ДТП в крови Ефремова, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.

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Теги: Минск
 
 
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Вчера Ефремов потерял сознание во время судебного заседания и был госпитализирован в бессознательном состоянии.
 
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