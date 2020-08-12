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Мирная акция женщин в Минске: от Комаровского рынка до площади Победы

13.08.2020 09:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 авг – Sputnik. Возле Комаровского рынка в среду днем собрались женщины и девушки, передает корреспондент Sputnik.

Многие пришли в белой одежде, они положили перед собой цветы. Женщины выстроились в шеренгу, которая продолжалась от центрального входа на рынок до мебельного магазина.

© Sputnik
Женщины вышли на площадь возле Комаровского рынка

"Мы пришли, чтобы посчитали правильно голоса (на выборах президента – Sputnik). Почему мы? А что, мужчины должны только страдать? Мы должны их поддерживать", – сказала одна из собравшихся.

© Sputnik
Протестующие выложили на тротуар цветы
© Sputnik
Женщины протестуют против результатов выборов

Женщинам сигналили автомобили. Прохожие, водители и сами собравшиеся поднимали вверх руку с двумя пальцами в виде латинской буквы V. Как передает корреспондент Sputnik, на улице Якуба Коласа стоял автозак.

После того, как милиция перекрыла движение по улице Веры Хоружей, женский протест двинулся в сторону улицы Богдановича.

© Sputnik
Автомобильное движение по улице Хоружей перекрыто
© Sputnik
Протестующие собрали цветы с тротуара, чтобы их не обвинили в том, что они мусорят

Другая часть митингующих двинулась в сторону площади Якуба Коласа.

© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
Женщины двинулись по улице Веры Хоружей
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
Затем колонна протестующих перешла улицу Якуба Коласа
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
Митингующие у ЦУМа в Минске

Колонна женщин прошла по улице Богдановича до проспекта Машерова. На вопрос "куда вы идете", участницы шествия ответили корреспонденту Sputnik: "Гуляем". По всему ходу следования их приветствуют гудками авто.

© Sputnik
Колонна женщин с цветами движется по улице Богдановича, им сигналят машины
© Sputnik
Мирная акция девушек продолжилась на проспекте Машерова

У магазина на Куйбышева молодой человек раздавал участницам шествия воду и сок. Затем митингующие направились к универсаму "Рига".

© Sputnik
Женщины с цветами и плакатами на улице Куйбышева
© Sputnik
Женщины прошли по Сурганова на проспект Независимости
© Sputnik
Женский протест двигается мимо Дома печати
© Sputnik
У ЦУМа две группы участников акции соединились

Акция протеста завершилась на площади Победы около 17:30 вечера.

© Sputnik
На площади Победы женщины решили разойтись

Мирную акцию женщин в белом поддержали в регионах: Гродно, Гомеле,Бресте и Витебске.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Собравшиеся выстроились в шеренгу, она продолжалась от центрального входа на рынок до мебельного магазина.
 
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