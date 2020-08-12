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Мирная акция женщин в Минске: от Комаровского рынка до площади Победы
13.08.2020 09:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 авг – Sputnik. Возле Комаровского рынка в среду днем собрались женщины и девушки, передает корреспондент Sputnik.
Многие пришли в белой одежде, они положили перед собой цветы. Женщины выстроились в шеренгу, которая продолжалась от центрального входа на рынок до мебельного магазина.
© Sputnik
Женщины вышли на площадь возле Комаровского рынка
"Мы пришли, чтобы посчитали правильно голоса (на выборах президента – Sputnik). Почему мы? А что, мужчины должны только страдать? Мы должны их поддерживать", – сказала одна из собравшихся.
© Sputnik
Протестующие выложили на тротуар цветы
© Sputnik
Женщины протестуют против результатов выборов
Женщинам сигналили автомобили. Прохожие, водители и сами собравшиеся поднимали вверх руку с двумя пальцами в виде латинской буквы V. Как передает корреспондент Sputnik, на улице Якуба Коласа стоял автозак.
После того, как милиция перекрыла движение по улице Веры Хоружей, женский протест двинулся в сторону улицы Богдановича.
© Sputnik
Автомобильное движение по улице Хоружей перекрыто
© Sputnik
Протестующие собрали цветы с тротуара, чтобы их не обвинили в том, что они мусорят
Другая часть митингующих двинулась в сторону площади Якуба Коласа.
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
Женщины двинулись по улице Веры Хоружей
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
Затем колонна протестующих перешла улицу Якуба Коласа
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
Митингующие у ЦУМа в Минске
Колонна женщин прошла по улице Богдановича до проспекта Машерова. На вопрос "куда вы идете", участницы шествия ответили корреспонденту Sputnik: "Гуляем". По всему ходу следования их приветствуют гудками авто.
© Sputnik
Колонна женщин с цветами движется по улице Богдановича, им сигналят машины
© Sputnik
Мирная акция девушек продолжилась на проспекте Машерова
У магазина на Куйбышева молодой человек раздавал участницам шествия воду и сок. Затем митингующие направились к универсаму "Рига".
© Sputnik
Женщины с цветами и плакатами на улице Куйбышева
© Sputnik
Женщины прошли по Сурганова на проспект Независимости
© Sputnik
Женский протест двигается мимо Дома печати
© Sputnik
У ЦУМа две группы участников акции соединились
Акция протеста завершилась на площади Победы около 17:30 вечера.
© Sputnik
На площади Победы женщины решили разойтись
Мирную акцию женщин в белом
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Собравшиеся выстроились в шеренгу, она продолжалась от центрального входа на рынок до мебельного магазина.
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