﻿ Мирную акцию женщин в белом поддержали в регионах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мирную акцию женщин в белом поддержали в регионах

13.08.2020 09:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 12 авг - Sputnik. Женщины с цветами вышли на улицы Гродно с мирной акцией, сообщает корреспондент Sputnik. 

Подобная акция началась несколько часов назад в белорусской столице.

Поддержать протест "женщин в белом" решили и в Гродно. Девушки с цветами в руках стоят на тротуаре возле остановки рядом с автовокзалом. Им сигналят проезжающие автомобили. 

© Sputnik / Инна Гришук
Акция в Гродно началась днем 12 августа
© Sputnik / Инна Гришук
Акция женщин в Гродно в поддержку мирных протестов после выборов в Беларуси

"Мы пришли, потому что бьют наших детей. Мы - за мирные события и за то, чтобы были пересмотрены результаты выборов", - говорят митингующие.

Вначале на улицу вышло около ста женщин с цветами, позже к ним стали присоединяться новые участницы. Все покупают цветы и держат их, подняв руки.

Они называют это мирным митингом, сообщает корреспондент Sputnik, не протестом. 

© Sputnik / Инна Гришук
Женщины вышли на мирную акцию в Гродно

Акция продолжается уже около часа. Подъехал автомобиль милиции, и правоохранители предупредили, чтобы люди расходились. Но женщины не уходят.

Спустя полчаса они переместились в сторону вдоль проспекта Космонавтов.

Семейная пара из автомобиля бесплатно раздавала женщинам цветы. Сказали, что привезли их из своего сада: "Раздаем бесплатно цветы, в честь поддержки. Нам не нужна стабильность, в которой нет выбора".

© Sputnik / Инна Гришук
Уходя, женщины оставляли цветы на тротуаре

По состоянию на 18:00 часть женщин в белом с цветами в поднятых руках все еще стояла на проспекте Космонавтов в Гродно. Задержаний не было, машины продолжали сигналить.

Около двухсот девушек Гомеля встали в цепь

Сегодня в 15 часов в живую цепь у здания госцирка выстроились женщины Гомеля, в основном молодые девушки, их не меньше двухсот. В руках у участниц мирной акции протеста гортензии, хризантемы, гвоздики, красные и белые шары. Они ничего не выкрикивали, просто стояли, передает фотокор Sputnik из Гомеля.

© Sputnik / Мария Амелина
Девушки из Гомеля поддержали акцию "в белом"

Проезжающие по улице Советской машины сигналили участницам акции. Некоторые из них вышли в центр города с маленькими детьми, есть даже одна беременная. Прохожие останавливались и делали на фоне "женской цепи" селфи.

© Sputnik / Мария Амелина
Девушки собрались в центре Гомеля в поддержку женского протеста

В 16 часов женщины пошли колонной в сторону площади. Сейчас они там находятся и принимают решение, что делать дальше. Прозвучало предложение возложить цветы к Вечному огню на улице Трудовой. Но пока это только предложение.

© Sputnik / Мария Амелина
Женщины в Гомеле выстроились в живую цепь

Все это время девушек сопровождают милиционеры в "гражданке". Никаких попыток диалога с участницами акции с их стороны нет.

© Sputnik / Мария Амелина
Женская акция началась у гомельского цирка
© Sputnik / Мария Амелина
Девочка с цветами на акции в Гомеле

Женщины все-таки возложили цветы, но не только к Вечному огню, но и на гранитные ступеньки облисполкома. Потом прошли по улице Коммунаров мимо здания областного УВД и снова вернулись к госцирку. Похоже, их стало больше на несколько десятков.

На часах – 18:00. Участницы продолжают стоять цепью вдоль цирка. В их руках снова цветы. Милиционеру в "гражданке", снимающему мирную акцию протеста на видеокамеру, барышни подарили большой букет и сопроводили это аплодисментами.

Участниц Витебской акции солидарности задержали в течение нескольких минут

Жительницы Витебска собрались около городской Ратуши, чтобы выразить солидарность с задержанными в Минске людьми. По предварительной договоренности мероприятие должно было начаться в 15.00, но женщины собрались без трех минут три.

© Sputnik / Павел Вур
Протесты в Витебске: что происходит в ИВС

"Я пришла к Ратуше в 15.00 но там уже никого не было, обошла окрестности, но так и не нашла участниц акции", - сообщила читательница Sputnik.

Как отметили очевидцы событий буквально через пару минут после того, как женщины встали около дороги, подъехало несколько микроавтобусов с милицией и витеблянок начали "паковать".

После того, как силовики уехали женщины снова собрались около Ратуши, но дальше от проезжей части. Вновь подъехал микроавтобус, откуда выскочили милиционеры и начали хватать собравшихся.

© Sputnik / Павел Вур
Женщины на протесте в Витебске 12 августа

Часть витеблянок силовики задержали, некоторым удалось убежать. В акции солидарности приняло участие около двух десятков женщин с цветами. Центр города патрулируют микроавтобусы с милицией, также транспортные средства с силовиками дежурят в тех частях города, где в течение последних дней собирались протестующие.

К акции солидарности присоединился Брест

Девушки и мужчины с цветами выстраиваются в цепочку на пешеходной улице Советской, выражая таким образом солидарность с теми, кто сейчас страдает от насилия.

Выстраиваться в цепочку на пешеходной улице люди начали к 16.00. Около 10 женщин встали в районе кинотеатра "Беларусь". Проезжающие рядом машины сигналят в ответ. Постепенно участников становится больше.

© Sputnik Светлана Яценюк
На улицы Бреста сегодня вышли не только женщины, но и мужчины

Среди них – брестчанка Ольга: "Это акция в поддержку того, чтобы остановить насилие против людей, которые совершенно без оружия выходили высказать свою точку зрения. Никто не имеет право по ним стрелять. Тем более по женщинам и мужчинам, которые вышли с поднятыми руками".

Ольга была свидетелем насилия против мирных жителей. На ее глазах 9 августа вечером задержали молодого человека, который просто прогуливался в парке с женой и с маленьким ребенком в коляске.

© Sputnik Светлана Яценюк
Женский протест в Бресте 12 августа

Еще одна цепочка из людей, участвующих в акции солидарности, выстроилась в районе улицы Островского – рядом с выложенными на асфальте цветами.

© Sputnik Светлана Яценюк
Акция солидарности в Бресте переместилась на проспект Машерова

Акция солидарности в Бресте переместилась на проспект Машерова, рядом с улицей Советской - на том месте, где с 9 по 11 августа собирались протестующие.

© Sputnik Светлана Яценюк
Женская акция солидарности в Бресте

На данный момент в акции участвуют более 200 женщин и девушек. Проезжающие машины сигналят. По словам очевидцев, милиция уже пытались разогнать акцию, но люди снова собрались.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На улицы областных городов - Гродно, Гомеля, Витебска, Бреста - вышло около тысячи женщин с цветами, многие надели белые одежды.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Суд по делу Ефремова перенесен, актер в реанимации Боткинской больницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика