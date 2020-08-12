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Мирную акцию женщин в белом поддержали в регионах
13.08.2020 09:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 12 авг - Sputnik. Женщины с цветами вышли на улицы Гродно с мирной акцией, сообщает корреспондент Sputnik.
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Поддержать протест "женщин в белом" решили и в Гродно. Девушки с цветами в руках стоят на тротуаре возле остановки рядом с автовокзалом. Им сигналят проезжающие автомобили.
© Sputnik / Инна Гришук
Акция в Гродно началась днем 12 августа
© Sputnik / Инна Гришук
Акция женщин в Гродно в поддержку мирных протестов после выборов в Беларуси
"Мы пришли, потому что бьют наших детей. Мы - за мирные события и за то, чтобы были пересмотрены результаты выборов", - говорят митингующие.
Вначале на улицу вышло около ста женщин с цветами, позже к ним стали присоединяться новые участницы. Все покупают цветы и держат их, подняв руки.
Они называют это мирным митингом, сообщает корреспондент Sputnik, не протестом.
© Sputnik / Инна Гришук
Женщины вышли на мирную акцию в Гродно
Акция продолжается уже около часа. Подъехал автомобиль милиции, и правоохранители предупредили, чтобы люди расходились. Но женщины не уходят.
Спустя полчаса они переместились в сторону вдоль проспекта Космонавтов.
Семейная пара из автомобиля бесплатно раздавала женщинам цветы. Сказали, что привезли их из своего сада: "Раздаем бесплатно цветы, в честь поддержки. Нам не нужна стабильность, в которой нет выбора".
© Sputnik / Инна Гришук
Уходя, женщины оставляли цветы на тротуаре
По состоянию на 18:00 часть женщин в белом с цветами в поднятых руках все еще стояла на проспекте Космонавтов в Гродно. Задержаний не было, машины продолжали сигналить.
Около двухсот девушек Гомеля встали в цепь
Сегодня в 15 часов в живую цепь у здания госцирка выстроились женщины Гомеля, в основном молодые девушки, их не меньше двухсот. В руках у участниц мирной акции протеста гортензии, хризантемы, гвоздики, красные и белые шары. Они ничего не выкрикивали, просто стояли, передает фотокор Sputnik из Гомеля.
© Sputnik / Мария Амелина
Девушки из Гомеля поддержали акцию "в белом"
Проезжающие по улице Советской машины сигналили участницам акции. Некоторые из них вышли в центр города с маленькими детьми, есть даже одна беременная. Прохожие останавливались и делали на фоне "женской цепи" селфи.
© Sputnik / Мария Амелина
Девушки собрались в центре Гомеля в поддержку женского протеста
В 16 часов женщины пошли колонной в сторону площади. Сейчас они там находятся и принимают решение, что делать дальше. Прозвучало предложение возложить цветы к Вечному огню на улице Трудовой. Но пока это только предложение.
© Sputnik / Мария Амелина
Женщины в Гомеле выстроились в живую цепь
Все это время девушек сопровождают милиционеры в "гражданке". Никаких попыток диалога с участницами акции с их стороны нет.
© Sputnik / Мария Амелина
Женская акция началась у гомельского цирка
© Sputnik / Мария Амелина
Девочка с цветами на акции в Гомеле
Женщины все-таки возложили цветы, но не только к Вечному огню, но и на гранитные ступеньки облисполкома. Потом прошли по улице Коммунаров мимо здания областного УВД и снова вернулись к госцирку. Похоже, их стало больше на несколько десятков.
На часах – 18:00. Участницы продолжают стоять цепью вдоль цирка. В их руках снова цветы. Милиционеру в "гражданке", снимающему мирную акцию протеста на видеокамеру, барышни подарили большой букет и сопроводили это аплодисментами.
Участниц Витебской акции солидарности задержали в течение нескольких минут
Жительницы Витебска собрались около городской Ратуши, чтобы выразить солидарность с задержанными в Минске людьми. По предварительной договоренности мероприятие должно было начаться в 15.00, но женщины собрались без трех минут три.
© Sputnik / Павел Вур
"Я пришла к Ратуше в 15.00 но там уже никого не было, обошла окрестности, но так и не нашла участниц акции", - сообщила читательница Sputnik.
Как отметили очевидцы событий буквально через пару минут после того, как женщины встали около дороги, подъехало несколько микроавтобусов с милицией и витеблянок начали "паковать".
После того, как силовики уехали женщины снова собрались около Ратуши, но дальше от проезжей части. Вновь подъехал микроавтобус, откуда выскочили милиционеры и начали хватать собравшихся.
© Sputnik / Павел Вур
Женщины на протесте в Витебске 12 августа
Часть витеблянок силовики задержали, некоторым удалось убежать. В акции солидарности приняло участие около двух десятков женщин с цветами. Центр города патрулируют микроавтобусы с милицией, также транспортные средства с силовиками дежурят в тех частях города, где в течение последних дней собирались протестующие.
К акции солидарности присоединился Брест
Девушки и мужчины с цветами выстраиваются в цепочку на пешеходной улице Советской, выражая таким образом солидарность с теми, кто сейчас страдает от насилия.
Выстраиваться в цепочку на пешеходной улице люди начали к 16.00. Около 10 женщин встали в районе кинотеатра "Беларусь". Проезжающие рядом машины сигналят в ответ. Постепенно участников становится больше.
© Sputnik Светлана Яценюк
На улицы Бреста сегодня вышли не только женщины, но и мужчины
Среди них – брестчанка Ольга: "Это акция в поддержку того, чтобы остановить насилие против людей, которые совершенно без оружия выходили высказать свою точку зрения. Никто не имеет право по ним стрелять. Тем более по женщинам и мужчинам, которые вышли с поднятыми руками".
Ольга была свидетелем насилия против мирных жителей. На ее глазах 9 августа вечером задержали молодого человека, который просто прогуливался в парке с женой и с маленьким ребенком в коляске.
© Sputnik Светлана Яценюк
Женский протест в Бресте 12 августа
Еще одна цепочка из людей, участвующих в акции солидарности, выстроилась в районе улицы Островского – рядом с выложенными на асфальте цветами.
© Sputnik Светлана Яценюк
Акция солидарности в Бресте переместилась на проспект Машерова
Акция солидарности в Бресте переместилась на проспект Машерова, рядом с улицей Советской - на том месте, где с 9 по 11 августа собирались протестующие.
© Sputnik Светлана Яценюк
Женская акция солидарности в Бресте
На данный момент в акции участвуют более 200 женщин и девушек. Проезжающие машины сигналят. По словам очевидцев, милиция уже пытались разогнать акцию, но люди снова собрались.
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На улицы областных городов - Гродно, Гомеля, Витебска, Бреста - вышло около тысячи женщин с цветами, многие надели белые одежды.
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