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Третий день протестов после выборов: что происходило в Минске и регионах

13.08.2020 09:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Массовые акции протеста несогласных с результатами президентских выборов продолжились в Беларуси и на третий день. Что происходило на улицах в Минске и областях вечером накануне – смотрите в обзоре Sputnik. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Более тысячи человек были задержаны в Беларуси минувшей ночью – МВД

Выборы президента в Беларуси состоялись 9 августа. По предварительным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, а за Светлану Тихановскую – 10,9%. Впервые люди вышли на улицы сразу после закрытия избирательных участков.

Позже в каждый из вечеров несанкционированные акции проходили в разных уголках страны. Каждый раз для разгона протестующих милиция применяла спецтехнику и спецсредства: в том числе, светошумовые гранаты и резиновые пули. Сотни человек пострадали, по официальным данным МВД, один митингующий погиб.

Минск: протесты в "спальниках"

На третий день после выборов протесты в столице переместились из центра в спальные районы: в Уручье, Серебрянку, Каменную Горку, Малиновку и к станциям метро "Восток" и "Пушкинская". 

Движение на части улиц было перекрыто, до самого вечера не работали шесть станций минской подземки. Общепит и многие магазины, в том числе, круглосуточные, прекратили работу существенно раньше обычного. Полтысячи человек пришли к ЦИП на Окрестина, чтобы узнать судьбу своих родных и близких, задержанных накануне.

© Sputnik / Виктор Толочко
Третий день протеста: что происходило в Минске во вторник – фото
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В целом, столкновения с правоохранителями вечером во вторник были не такими массовыми, как накануне, да и заканчивались быстрее: стражи порядка спешно пресекали попытки сбора демонстрантов, вновь используя при разгоне дубинки, шумовые гранаты и резиновые пули.

"Идите домой, мы хотим мира! Уходите с улиц!" – кричали демонстранты силовикам. Люди вновь строили баррикады, минчане оказывали друг другу необходимую помощь: в telegram-каналах стали появляться сообщения с адресами, где пострадавшие могут взять медикаменты и питьевую воду. Основные волнения закончились около часа ночи.

Есть также информация о том, что в ходе протестов пострадали люди, причем не только митингующие, но и представители различных СМИ: так, фотокорреспонденту Associated Press Сергею Грицу разбили камеру, сообщалось и о задержании журналистов ряда белорусских изданий.

Витебск: автобусы с милицией

Корреспондент Sputnik в Витебске Павел Вур сообщил, что изначально протестующие намеревались собраться в трех точках города по проспекту Строителей и направиться в центр, однако в планируемых местах сбора дежурили правоохранители, а по периметру курсировала спецтехника. Так, например, возле местного кинотеатра "Бригантина" дежурил МАЗ с сотрудниками милиции в спецодежде.

© Sputnik / Павел Вур
Протесты в Витебске: что происходит в ИВС

"Спецтранспорт периодически курсировал, объезжал квадраты вдоль улиц. Автобусы перемещались с открытыми дверями, во время остановок сотрудники милиции точечно арестовывали молодых людей", – рассказал Вур.

Корреспондент пообщался с собравшейся молодежью: они ждали большей массовости. По его словам, ближе к полуночи появилось очередное сообщение о сборе людей в центре, однако их не оказалось в указанном месте.

© Sputnik / Павел Вур
Спецтранспорт курсировал по Витебску

"Акции толком и не было: людей вышло совсем мало. Площадь Победы перекрыта уже не была, около нее дежурило всего два автозака и пара машин милиции. В целом, техники было меньше: основную, вероятно, перевезли на проспект Строителей", – уточнил он.

Гродно: люди боялись центра и выходили на окраинах

Движение в центре перекрыли 11 августа и в Гродно, правоохранители снова оцепили здания горисполкома и облисполкома. Вчера в город прибыли военные, горожане видели целую колонну военной техники в районе местного вокзала, спецтранспорт курсировал по городу весь вечер (видели его и на окраинах – в спальниках Девятовке и Вишневце).

© Sputnik
Что увидела в камере автозака. Журналиста Sputnik задержали в Гродно

В Гродно протесты тоже рассеялись по спальникам, из-за чего сложно оценить масштаб акций в областном центре. Корреспондент Sputnik в Гродно Инна Гришук рассказала о задержаниях у здания филармонии, в том числе, правоохранители задерживали велосипедистов. Горожане признавались журналистам, что боятся выходить город, так что некоторые из них митинговали прямо возле своих домов.

"Территория перекрытого центра расширилась. На военных машинах-"драконах" вчера появились пулеметы на крышах, а сотрудники ГАИ, которые патрулировали центр, этим вечером были одеты в бронежилеты. Люди в военной форме собрались и на Советской площади, но протестующих здесь было не слишком много, проводились единичные задержания. Люди собирались небольшими группами в разных точках города, если рядом оказывались силовики – останавливались и производили задержания", – рассказала Гришук.

По ее словам, в Гродно активно обсуждают один из инцидентов: в районе улицы Поповича с военной машиной столкнулась гражданская – в итоге было разбито стекло, пострадала пятилетняя девочка. Собеседники корреспондента в разных районах видели лежащих на земле людей в окружении сотрудников ОМОНа, также были задержаны несколько журналистов. Акция продолжалась до полуночи.

© Sputnik / Инна Гришук
В Гродно протесты перенеслись в спальные районы, в центре проходили одиночные задержания

По рассказам гродненцев, которые пытались выяснить местонахождение задержанных в понедельник родственников, многие нашли родных уже в Волковыске – из-за отсутствия мест в Гродно. 

Брест: "превентивно задерживали"

В Бресте силовики начали выстраиваться на улице Советской еще в районе шести часов вечера, там же прошли первые задержания. По словам корреспондента Sputnik в Бресте Светланы Яценюк, сотрудники ОМОН патрулировали не только центр города, но и дворы. В начале вечера на главных площадках было пусто: собраться горожанам просто не дали – их превентивно задерживали.

© Sputnik Светлана Яценюк
Протесты в Бресте: милиция стреляла на поражение, один человек ранен

"Люди собирались небольшими группами, но их быстро "разгоняли", многих задерживали прямо во дворах. Брест словно вымер – похоже, что противостояние милиции и демонстрантов закончилось. Люди сходились и в микрорайоне Восток недалеко от администрации Московского района. Небольшое противостояние произошло в парке Воинов-интернационалистов. Протестующих разгоняли светошумовыми гранатами", – рассказала корреспондент.

По словам Яценюк, есть также информация о столкновении в районе ЦУМа: некоторые люди были ранены резиновыми пулями.

Гомель: милиции больше, чем протестующих

Меньше людей, чем в предыдущие дни, вышло и на улицы Гомеля. Протестующие собирались за Драмтеатром, на улице Советской (где, кстати, несмотря на День трезвости, продолжили работать точки общепита). Вместе с тем, по сообщению корреспондента Sputnik в регионе Марии Амелиной, милиции в городе было больше, особенно много силовиков видели у площади Восстания.

© Sputnik / Мария Амелина
Протестующие собирались в Гомеле на улице Советской

"Первые робкие хлопки и сигналы машин раздались только после восьми часов вечера. По сравнению с предыдущими двумя днями, людей было в разы меньше: группа протестующих растянулась по улице Советской и рассредоточилась так, что было сложно понять, что это протестующие. А вот милиции было ощутимо больше, чем прохожих. Вообще, количество силовиков было заметно за счет срочников войсковой части 5525", – передала корреспондент Sputnik.

© Sputnik / Мария Амелина
Милиции в Гомеле было ощутимо больше, чем прохожих
© Sputnik / Мария Амелина
Задержания в Гомеле

Спецтехники по городу было меньше, ее не выставляли на центральной площади, как днем ранее. Советскую улицу перекрыли, частично ограничили проезд по проспекту Ленина. Особенность вчерашнего дня – посты ГАИ почти на каждом ключевом перекрестке в центре города. Несанкционированная акция протеста в Гомеле завершилась еще до полуночи.

© Sputnik / Мария Амелина
Спецтехники на улицах Гомеля было меньше, чем в предыдущие дни

"Акция закончилось рано; непонятно, начиналась ли она вообще. Людей останавливали на тротуарах именно сотрудники милиции, особенно, тех, кто с рюкзаками – спрашивали у них документы, при возникновении вопросов – уводили. Информации по количеству задержаний в настоящее время нет", – пояснила корреспондент.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В столице и Гродно несанкционированные акции переместились из центра города на окраины, а в других областных центрах протесты оказались менее массовыми, чем днем...
 
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