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Протесты в Бресте: милиция стреляла на поражение, один человек ранен

13.08.2020 09:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 авг – Sputnik. Сотрудники милиции в Бресте применяли табельное оружие, один из участников несанкционированной акции ранен, сообщили в МВД. 

"В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", – сообщила Sputnik официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

© Sputnik
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Она также рассказала, что в Жодино водитель автомобиля Nissan совершил наезд на военнослужащего, после чего cкрылся. Пострадавший с многочисленными травмами доставлен в лечебное учреждение.

"Всего за сутки на правоохранителей было совершено пять умышленных наездов с использованием автомобилей", – сказала Чемоданова.

По ее словам, в Жабинке неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в направлении служебной машины, в результате чего под автомобилем загорелась тротуарная плитка.

"Следственными органами по фактам нападения на сотрудников возбуждено 17 уголовных дел", – сообщила представитель МВД.

Президентские выборы прошли в Беларуси в минувшее воскресенье. По предварительным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого отдали голоса более 80% избирателей.

После того, как стали известны итоги голосования, в Минске и ряде регионов начались несанкционированные акции протеста несогласных с результатами выборов, которые продолжились в понедельник и вторник. Правоохранительные органы использовали для разгона протестующих спецсредства и спецтехнику, в том числе светошумовые гранаты и резиновые пули.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Несанкционированные акции протеста прошли после оглашения результатов президентских выборов не только в белорусской столице, но и в регионах.
 
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