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Протесты в Бресте: милиция стреляла на поражение, один человек ранен
13.08.2020 09:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 авг – Sputnik. Сотрудники милиции в Бресте применяли табельное оружие, один из участников несанкционированной акции ранен, сообщили в МВД.
"В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", – сообщила Sputnik официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Она также рассказала, что в Жодино водитель автомобиля Nissan совершил наезд на военнослужащего, после чего cкрылся. Пострадавший с многочисленными травмами доставлен в лечебное учреждение.
"Всего за сутки на правоохранителей было совершено пять умышленных наездов с использованием автомобилей", – сказала Чемоданова.
По ее словам, в Жабинке неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в направлении служебной машины, в результате чего под автомобилем загорелась тротуарная плитка.
"Следственными органами по фактам нападения на сотрудников возбуждено 17 уголовных дел", – сообщила представитель МВД.
Президентские
После того, как стали известны итоги голосования, в Минске и ряде регионов
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Несанкционированные акции протеста прошли после оглашения результатов президентских выборов не только в белорусской столице, но и в регионах.
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