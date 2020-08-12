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Более тысячи человек были задержаны в Беларуси минувшей ночью – МВД
13.08.2020 09:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 авг – Sputnik. Сотрудниками милиции в ночь с 11 на 12 августа в стране были задержаны более тысячи человек, сообщили в МВД.
По данным милиции, минувшей ночью были отмечены очаговые сборы граждан в 25 населенных пунктах.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В столице и ряде крупных городов имели место отдельные попытки перекрытия движения общественного транспорта, а также факты открытого противостояния органам порядка. За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны более тысячи человек", – сообщила Sputnik в среду официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
По данным представителя МВД, в Минске примерно в 22:00 по улице Притыцкого около 400 человек вышли на проезжую часть, заблокировав движение транспорта.
С чего все началось
Президентские
После выборов в Минске и многих городах Беларуси прошли
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