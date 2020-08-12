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Более тысячи человек были задержаны в Беларуси минувшей ночью – МВД

13.08.2020 09:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 авг – Sputnik. Сотрудниками милиции в ночь с 11 на 12 августа в стране были задержаны более тысячи человек, сообщили в МВД.

По данным милиции, минувшей ночью были отмечены очаговые сборы граждан в 25 населенных пунктах.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"В столице и ряде крупных городов имели место отдельные попытки перекрытия движения общественного транспорта, а также факты открытого противостояния органам порядка. За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны более тысячи человек", – сообщила Sputnik в среду официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

По данным представителя МВД, в Минске примерно в 22:00 по улице Притыцкого около 400 человек вышли на проезжую часть, заблокировав движение транспорта.

С чего все началось

Президентские выборы состоялись в Беларуси 9 августа. По предварительным данным ЦИК, в них победил действующий глава государства, за которого отдали голоса более 80% избирателей.

После выборов в Минске и многих городах Беларуси прошли массовые несанкционированные акции протеста. Первый раз люди вышли на улицы городов в воскресенье после закрытия избирательных участков, акции продолжились также в понедельник и вторник. Во всех случаях для разгона протестующих милиция применяла спецтехнику и спецсредства, в том числе светошумовые гранаты и резиновые пули.

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Теги: Минск
 
 
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Несанкционированные акции протеста проходят ежедневно, начиная с воскресенья – после того, как стали известны результаты выборов президента Беларуси.
 
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