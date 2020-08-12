|
Минздрав назвал число госпитализированных после ночной акции протеста
13.08.2020 09:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 авг – Sputnik. Более 50 человек были госпитализированы после несанкционированной акции протеста в ночь на среду, об этом сообщили в Минздраве Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Минувшей ночью в службу скорой медицинской помощи и в больницы Республики Беларусь с различными травмами госпитализирован 51 гражданин. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме. Погибших, а также пациентов в критическом состоянии на сегодняшний момент нет", – рассказали в ведомстве.
Среди основных травм у пострадавших – ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки, живота и прочие. Нескольким пациентам потребовались операции, сейчас их состояние стабильно.
Напомним,
По данным МВД, в ходе беспорядков в Минске погиб один человек. В Минздраве Беларуси во вторник сообщали более чем о 200 пострадавших, которые находятся на лечении в стационарах с различными травмами, в числе которых есть и силовики.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадавшие получили различные травмы: ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки, живота и прочие; нескольким пациентам потребовались операции.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)