Минздрав назвал число госпитализированных после ночной акции протеста

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 авг – Sputnik. Более 50 человек были госпитализированы после несанкционированной акции протеста в ночь на среду, об этом сообщили в Минздраве Беларуси.

"Минувшей ночью в службу скорой медицинской помощи и в больницы Республики Беларусь с различными травмами госпитализирован 51 гражданин. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме. Погибших, а также пациентов в критическом состоянии на сегодняшний момент нет", – рассказали в ведомстве.

Среди основных травм у пострадавших – ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки, живота и прочие. Нескольким пациентам потребовались операции, сейчас их состояние стабильно.

Напомним, несанкционированные акции протеста начались в Беларуси в день президентских выборов – 9 августа . Они продолжаются в Минске и многих городах республики. Как в воскресенье, так и в следующие два дня для разгона протестующих милиция применяла спецтехнику и спецсредства, в том числе светошумовые гранаты и резиновые пули.

По данным МВД, в ходе беспорядков в Минске погиб один человек. В Минздраве Беларуси во вторник сообщали более чем о 200 пострадавших, которые находятся на лечении в стационарах с различными травмами, в числе которых есть и силовики.

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