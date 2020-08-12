В Бресте задержали мужчин, перевозивших самодельные дымовые шашки и наполненные надувные шарики

Источник материала: Полесская правда

Брест 11 августа" width="560" height="313" />



В центре города внимание сотрудников Брестского РОВД и ОМОНа привлекли агрессивно настроенные мужчины, вышедшие из автомобилей «БМВ» и «Ниссан». Мужчин доставили в райотдел для разбирательства.







В салонах иномарок обнаружены надувные шарики, наполненные жидкостью неустановленного химического состава, дымовые шашки кустарного производства. Проводится проверка, передает БелТА.







Сотрудники УВД Брестского облисполкома задержали двух 17-летних парней с дымовыми шашками, петардами и касками. В камуфлированных рюкзаках подростков находились дымовые шашки, петарды, нож, бинокль, каски и прочее. По предварительной информации, весь арсенал предназначался для противодействия сотрудникам органов внутренних дел, сообщает БелТА.

Брест. Протестующие провоцируют ОМОН

Фото и видео с сайта БелТА