ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Координаторов массовых беспорядков задержали в Минске

12.08.2020 — ЧП | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Координаторов массовых беспорядков задержали в Минске
В Минске задержаны координаторы массовых беспорядков, один из них руководил действиями соратников из гостиницы. Один из задержанных, минчанин, снимал номер на 17-м этаже гостиницы «Беларусь». Оттуда и координировал акции. Мужчина управлял действиями трех подчиненных. Они в свою очередь руководили сотнями, передает БелТА.

Также в Министерстве внутренних дел сообщили корреспонденту БелТА, что в Минске в районе торгового центра «Дана Молл» был задержан мужчина, которой раздавал деньги тем, кто участвует в массовых беспорядках.

«При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос. В рюкзаке мужчины было обнаружено более $10 тыс., которые предназначались в качестве платы участникам массовых беспорядков, — отметили в МВД. — Задержанный ранее был судим по ч.3 ст.328 УК (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и пересылка особо опасных психотропных веществ), неоднократно привлекался к административной ответственности. Ведутся следственные действия».

Как сообщалось, в ночь на 12 августа в минской Серебрянке несколько сотен человек устроили беспорядки.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« За два дня было совершено 8 умышленных наездов на правоохранителей в разных городах Беларуси
Следственный комитет подтвердил задержание в Минске 11 августа российских граждан Важенкова и Рогова »
Новости дня
Новости ЧП
 
Происшествия на дорогах в Лидском районе: лобовое столкновение иномарок и наезд на пешехода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

11.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика