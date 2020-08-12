Координаторов массовых беспорядков задержали в Минске

Источник материала: Полесская правда



В Минске задержаны координаторы массовых беспорядков, один из них руководил действиями соратников из гостиницы. Один из задержанных, минчанин, снимал номер на 17-м этаже гостиницы «Беларусь». Оттуда и координировал акции. Мужчина управлял действиями трех подчиненных. Они в свою очередь руководили сотнями, передает БелТА .

Также в Министерстве внутренних дел сообщили корреспонденту БелТА , что в Минске в районе торгового центра «Дана Молл» был задержан мужчина, которой раздавал деньги тем, кто участвует в массовых беспорядках.

«При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос. В рюкзаке мужчины было обнаружено более $10 тыс., которые предназначались в качестве платы участникам массовых беспорядков, — отметили в МВД. — Задержанный ранее был судим по ч.3 ст.328 УК (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и пересылка особо опасных психотропных веществ), неоднократно привлекался к административной ответственности. Ведутся следственные действия».