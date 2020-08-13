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СМИ сообщают о задержании футболиста БАТЭ Антона Сароки
13.08.2020 09:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг – Sputnik. Нападающий БАТЭ Антон Сарока задержан правоохранительными органами, сообщает издание Tribuna.
Он перестал выходит на связь вечером 11 августа.
28-летний форвард перешел в клуб из Борисова в марте 2019 года из бельгийского "Локерена". В минувшем сезоне он отыграл пять матчей в чемпионате страна. В них он стал автором двух забитых голов.
Сарока – не единственный спортсмен, задержанный представителями силовых структур за последние дни. Также были задержаны хоккеист молодечненского "Динамо" Илья Литвинов и боец ММА Алексей Кудин. Позже Литвинова отпустили.
В Беларуси уже четыре дня
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Нападающий БАТЭ Антон Сарока перестал выходить на связь с вечера 11 августа, всю среду его пытались разыскать.
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