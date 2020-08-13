Около 700 протестующих задержали по всей Беларуси 12 августа

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг – Sputnik. Сотни человек задержали по всей Беларуси в минувшую среду в ходе массовых акций протеста, сообщили в пресс-службе МВД республики.

"За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны около 700 человек", - рассказали в ведомстве.

В МВД отметили, что беспорядки по всей стране стали не такими массовыми, как в предыдущие дни, однако уровень агрессии по отношению к силовикам не снизился. Так, за четыре дня пострадали 103 правоохранителя, 28 из них госпитализированы.

"Вчера на различных интернет-ресурсах размещались призывы к блокировке дорог. В столице фиксировались факты и попытки перекрытия проезжей части проспекта Независимости в районе ЦУМа, в микрорайонах "Малиновка" и "Серебрянка", по улице Сурганова и других. В связи с этим общественный транспорт ходил с перебоями ", - рассказали в МВД.

Также в Минске и в Барановичах автомобилисты умышленно сбили двух сотрудников ГАИ. Для остановки нарушителей силовики использовали оружие.

"Министерством внутренних дел в пределах компетенции по-прежнему принимаются необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности в стране", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, несанкционированные акции протеста начались в Беларуси в день президентских выборов - 9 августа . Они продолжаются в Минске и многих городах республики. Как в воскресенье, так и в следующие два дня для разгона протестующих милиция применяла спецтехнику и спецсредства, в том числе светошумовые гранаты и резиновые пули.

Читайте также: