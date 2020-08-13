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Около 700 протестующих задержали по всей Беларуси 12 августа
13.08.2020 11:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг – Sputnik. Сотни человек задержали по всей Беларуси в минувшую среду в ходе массовых акций протеста, сообщили в пресс-службе МВД республики.
© Sputnik / Виктор Толочко
"За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны около 700 человек", - рассказали в ведомстве.
В МВД отметили, что беспорядки по всей стране стали не такими массовыми, как в предыдущие дни, однако уровень агрессии по отношению к силовикам не снизился. Так, за четыре дня пострадали 103 правоохранителя, 28 из них госпитализированы.
"Вчера на различных интернет-ресурсах размещались призывы к блокировке дорог. В столице фиксировались факты и попытки перекрытия проезжей части проспекта Независимости в районе ЦУМа, в микрорайонах "Малиновка" и "Серебрянка", по улице Сурганова и других. В связи с этим общественный транспорт ходил
Также в Минске и в Барановичах автомобилисты умышленно сбили двух сотрудников ГАИ. Для остановки нарушителей силовики использовали оружие.
"Министерством внутренних дел в пределах компетенции по-прежнему принимаются необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности в стране", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним,
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Массовые акции протеста продолжаются по всей республике, за четыре дня задержаны около семи тысяч человек.
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