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Около 700 протестующих задержали по всей Беларуси 12 августа

13.08.2020 11:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг – Sputnik. Сотни человек задержали по всей Беларуси в минувшую среду в ходе массовых акций протеста, сообщили в пресс-службе МВД республики.

© Sputnik / Виктор Толочко
Стало известно, почему вечером в Минске не работал общественный транспорт

"За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны около 700 человек", - рассказали в ведомстве.

В МВД отметили, что беспорядки по всей стране стали не такими массовыми, как в предыдущие дни, однако уровень агрессии по отношению к силовикам не снизился. Так, за четыре дня пострадали 103 правоохранителя, 28 из них госпитализированы.

"Вчера на различных интернет-ресурсах размещались призывы к блокировке дорог. В столице фиксировались факты и попытки перекрытия проезжей части проспекта Независимости в районе ЦУМа, в микрорайонах "Малиновка" и "Серебрянка", по улице Сурганова и других. В связи с этим общественный транспорт ходил с перебоями", - рассказали в МВД.

Также в Минске и в Барановичах автомобилисты умышленно сбили двух сотрудников ГАИ. Для остановки нарушителей силовики использовали оружие.

"Министерством внутренних дел в пределах компетенции по-прежнему принимаются необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности в стране", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, несанкционированные акции протеста начались в Беларуси в день президентских выборов - 9 августа. Они продолжаются в Минске и многих городах республики. Как в воскресенье, так и в следующие два дня для разгона протестующих милиция применяла спецтехнику и спецсредства, в том числе светошумовые гранаты и резиновые пули.

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Теги: Минск
 
 
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Массовые акции протеста продолжаются по всей республике, за четыре дня задержаны около семи тысяч человек.
 
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