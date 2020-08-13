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СК устанавливает личности координаторов массовых беспорядков в Минске

13.08.2020 12:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг – Sputnik. Расследование уголовных дел о массовых беспорядках в столице продолжается, сообщили в СК Беларуси в четверг.

© Sputnik / Виктор Толочко
Около 700 протестующих задержали по всей Беларуси 12 августа

Массовые беспорядки в стране, считают в СК, не происходили спонтанно – гражданами "руководили специально обученные лица".

"В ходе изучения записей камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям. Кроме того, в толпе были провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, провоцируя таким образом принятие силовых мер", – сказано в сообщении ведомства.

В СК также обратились к очевидцам данных событий, попросив поделиться со следствием видеозаписями, фотографиями данных лиц, а также "важной для следствия информацией о личностях провокаторов и координаторов".

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки. После в Минске и ряде регионов несколько дней продолжались несанкционированные акции протеста несогласных с результатами выборов.

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Теги: Минск
 
 
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Следователи обратились к очевидцам и попросили поделиться со следствием видеозаписями, фотографиями, а также другой "важной для следствия информацией".
 
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Около 700 протестующих задержали по всей Беларуси 12 августа
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