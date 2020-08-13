|
СК устанавливает личности координаторов массовых беспорядков в Минске
13.08.2020 12:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг – Sputnik. Расследование уголовных дел о
© Sputnik / Виктор Толочко
Массовые беспорядки в стране, считают в СК, не происходили спонтанно – гражданами "руководили специально обученные лица".
"В ходе изучения записей камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям. Кроме того, в толпе были провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, провоцируя таким образом принятие силовых мер", – сказано в сообщении ведомства.
В СК также обратились к очевидцам данных событий, попросив поделиться со следствием видеозаписями, фотографиями данных лиц, а также "важной для следствия информацией о личностях провокаторов и координаторов".
Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным, озвученным ЦИК,
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи обратились к очевидцам и попросили поделиться со следствием видеозаписями, фотографиями, а также другой "важной для следствия информацией".
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)