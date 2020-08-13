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Трое граждан Украины задержаны в Беларуси в ходе протестов – Зеленский
13.08.2020 12:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг – Sputnik. Трое граждан Украины задержаны в ходе протестов в Беларуси, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в четверг.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Сейчас мы говорим с МИД, они связались с белорусской стороной. Там трое наших украинских граждан. Сейчас ведутся переговоры, мы хотим, чтобы нам вернули наших граждан на Украину", – сказал Зеленский на брифинге в четверг.
Украинский лидер посоветовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь.
"Мы видим, что там сложная, нестабильная, серьезная ситуация. Я бы посоветовал украинцам из-за тех случаев, когда наши люди задержаны там, воздержаться от поездок в Беларусь", – сказал Зеленский.
Он призвал соотечественников дождаться момента, когда в республике установится более-менее стабильная ситуация.
Точное количество задержанных в Беларуси граждан Украины определить затруднительно: накануне в МИД подтвердили задержание в Минске двух украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева.
Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным, озвученным ЦИК,
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Массовые протесты в столице и регионах начались после выборов президента и продолжаются вот уже четыре дня.
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