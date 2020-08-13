Трое граждан Украины задержаны в Беларуси в ходе протестов – Зеленский

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг – Sputnik. Трое граждан Украины задержаны в ходе протестов в Беларуси, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в четверг.

"Сейчас мы говорим с МИД, они связались с белорусской стороной. Там трое наших украинских граждан. Сейчас ведутся переговоры, мы хотим, чтобы нам вернули наших граждан на Украину", – сказал Зеленский на брифинге в четверг.

Украинский лидер посоветовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь.

"Мы видим, что там сложная, нестабильная, серьезная ситуация. Я бы посоветовал украинцам из-за тех случаев, когда наши люди задержаны там, воздержаться от поездок в Беларусь", – сказал Зеленский.

Он призвал соотечественников дождаться момента, когда в республике установится более-менее стабильная ситуация.

Точное количество задержанных в Беларуси граждан Украины определить затруднительно: накануне в МИД подтвердили задержание в Минске двух украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки. После этого в Минске и регионах несколько дней продолжались несанкционированные акции протеста несогласных с результатами выборов.

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