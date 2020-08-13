Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг – Sputnik. Несанкционированная акция протеста проходит на заводе БелАЗ в Жодино, передает с места событий корреспондент Sputnik.

Работники вышли к заводоуправлению и скандируют, слышны крики: "Требуем национальную забастовку!"

Вместе с тем представители завода заявляют, что на заводе никакая не забастовка, а "встреча с трудовым коллективом".

К собравшимся на улице сотрудникам вышли представители администрации завода: исполняющий обязанности директора и начальники цехов, которые пытаются вести беседу с участниками акции.

После короткого разговора с руководством, люди стали скандировать: "Не пугай!"

За забором собрались другие люди, они поддерживают протестующих.

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