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Хозяин дома на Окрестина задержан за помощь родным людей, находящихся в ИВС
13.08.2020 13:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг - Sputnik. Сотрудники милиции задержали хозяина дома на улице Окрестина, который оказал помощь родственникам задержанных во время уличных акций. Близкие минчан, которые четвертные сутки дежурят под ЦИП, сегодня утром делились воспоминаниями о событиях прошлой ночи, передает корреспондент Sputnik.
Очевидец событий Сергей Лазар рассказал, что задержали всех, кто был рядом с домом - в том числе и хозяина
По их словам, вчера после 22:00 силовики попытались разогнать родственников людей, которых задержали на акциях протеста в белорусской столице.
Некоторые попытались при этом скрыться во дворе соседнего дома. Правоохранители задержали всех, кто оказался рядом с домом, включая и хозяина, рассказали родственники задержанных.
Ранее хозяин жилища, которое уже много лет значится в списках под снос, разрешил даже поставить у себя во дворе биотуалеты.
"Всех затянули на территорию тюрьмы (ЦИП на Окрестина - Sputnik), держали там на коленях", - рассказал очевидец Сергей Лазар.
По его словам, он уже четвертые сутки ищет сына и только сегодня узнал благодаря волонтерам, что он находится здесь.
© Sputnik
Хозяин дома на Окрестина разрешил поставить у себя во дворе биотуалеты
Отец задержанного сказал, что 9 августа они всей семьей отправились голосовать. После чего его сын Алексей со своей девушкой и другом отправились гулять.
"Я был против, потому что везде была информация, что возле стелы выставляют ограждение. Но мы с сыном были все время на связи и он меня успокоил, что там все спокойно" , — вспоминает Сергей.
После этого в час ночи ему снова позвонил Алексей со словами, "что здесь творится беспредел" и попросил его забрать. На месте оказалось, что его уже задержали.
"Девушка, которая была с ребятам рассказала, что к ним подъехали два автобуса и закинули парней с применением силы, а ее саму бойцы ОМОН оттолкнули и обложили матом", - отметил отец задержанного.
Сергей Лазар при этом говорит, что все эти дни объезжал столичные РУВД в поисках сына и только благодаря волонтерам сегодня выяснил, что Алексей на Окрестина, при этом его уже осудили на 12 суток.
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Родители и родственники задержанных во время уличных протестных акций четвертые сутки дежурят возле центра изоляции правонарушителей, чтобы знать судьбу своих...
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