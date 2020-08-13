Хозяин дома на Окрестина задержан за помощь родным людей, находящихся в ИВС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг - Sputnik. Сотрудники милиции задержали хозяина дома на улице Окрестина, который оказал помощь родственникам задержанных во время уличных акций. Близкие минчан, которые четвертные сутки дежурят под ЦИП, сегодня утром делились воспоминаниями о событиях прошлой ночи, передает корреспондент Sputnik.

Очевидец событий Сергей Лазар рассказал, что задержали всех, кто был рядом с домом - в том числе и хозяина

По их словам, вчера после 22:00 силовики попытались разогнать родственников людей, которых задержали на акциях протеста в белорусской столице.

Некоторые попытались при этом скрыться во дворе соседнего дома. Правоохранители задержали всех, кто оказался рядом с домом, включая и хозяина, рассказали родственники задержанных.

Ранее хозяин жилища, которое уже много лет значится в списках под снос, разрешил даже поставить у себя во дворе биотуалеты.

"Всех затянули на территорию тюрьмы (ЦИП на Окрестина - Sputnik), держали там на коленях", - рассказал очевидец Сергей Лазар.

По его словам, он уже четвертые сутки ищет сына и только сегодня узнал благодаря волонтерам, что он находится здесь.

© Sputnik Хозяин дома на Окрестина разрешил поставить у себя во дворе биотуалеты

Отец задержанного сказал, что 9 августа они всей семьей отправились голосовать. После чего его сын Алексей со своей девушкой и другом отправились гулять.

"Я был против, потому что везде была информация, что возле стелы выставляют ограждение. Но мы с сыном были все время на связи и он меня успокоил, что там все спокойно" , — вспоминает Сергей.

После этого в час ночи ему снова позвонил Алексей со словами, "что здесь творится беспредел" и попросил его забрать. На месте оказалось, что его уже задержали.

"Девушка, которая была с ребятам рассказала, что к ним подъехали два автобуса и закинули парней с применением силы, а ее саму бойцы ОМОН оттолкнули и обложили матом", - отметил отец задержанного.

Сергей Лазар при этом говорит, что все эти дни объезжал столичные РУВД в поисках сына и только благодаря волонтерам сегодня выяснил, что Алексей на Окрестина, при этом его уже осудили на 12 суток.

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