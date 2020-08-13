Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг - Sputnik. В компании "Яндекс" подтвердили сообщение об обыске в минском офисе сервиса такси Uber, детали выясняются, сообщает РИА Новости .

В четверг СМИ стали сообщать, что в минском офисе "Яндекс" и Uber проходит обыск.

"Подтверждаем. Выясняем детали", - сказали в пресс-службе компании.

В минском офисе "Яндекс" работает 120 человек. Но все они сейчас находятся на удаленке. В офисе находится только охрана и дежурный, сообщает RT.

В феврале 2018 года "Яндекс" и Uber объединили бизнес онлайн-заказа поездок в России и соседних странах, включая Белрусь. Uber - сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира.

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