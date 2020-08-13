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Кочанова: более тысячи отпущены под обязательство неучастия в протестах
14.08.2020 09:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний на уличных несанкционированных акциях, сообщила председатель Совета республики страны Наталья Кочанова.
В Беларуси с 9 августа проходят акции протеста, столкновения манифестантов с сотрудниками правоохранительных органов. Протестующие не согласны с итогами выборов. За четверо суток протестов было задержано около семи тысяч протестующих.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении", - сказала Кочанова, которую цитирует телеграм-канал "Пул первого".
По ее словам, уже на вечер четверга отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям.
Кочанова подчеркнула, что Беларуси "не нужна драка. Не нужна война".
Общее количество задержанных к утру четверга достигло 6,7 тысячи человек. В ходе
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По данным МВД, за четыре дня уличных протестов в Минске и других городах Беларуси было задержано коло семи тысяч человек.
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