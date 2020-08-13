Кочанова: более тысячи отпущены под обязательство неучастия в протестах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний на уличных несанкционированных акциях, сообщила председатель Совета республики страны Наталья Кочанова.

В Беларуси с 9 августа проходят акции протеста, столкновения манифестантов с сотрудниками правоохранительных органов. Протестующие не согласны с итогами выборов. За четверо суток протестов было задержано около семи тысяч протестующих.

"Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении", - сказала Кочанова, которую цитирует телеграм-канал "Пул первого".

По ее словам, уже на вечер четверга отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям.

Кочанова подчеркнула, что Беларуси "не нужна драка. Не нужна война".

Общее количество задержанных к утру четверга достигло 6,7 тысячи человек. В ходе акций протеста один человек погиб, более 250 пострадавших госпитализированы, среди которых около 50 сотрудников милиции.

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