Замглавы МВД Беларуси отрицает издевательства над задержанными

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 авг – Sputnik. Замминистра внутренних дел Беларуси Александр Барсуков заявил, что над задержанными на протестах в Минске не издевались.

В ночь на пятницу задержанных начали массово выпускать из изолятора на улице Окрестина. Первое, о чем рассказывали вышедшие на свободу люди - избиения и издевательства со стороны силовиков.

Замминистра МВД ночью приезжал к ЦИП на Окрестина, на вопрос об издевательствах над задержанными он ответил: "Издевательств никаких не было". Видео опубликовал портал TUT.by .

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента , на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов . С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, до 13 августа они жестко подавляются силовиками.

В отношении протестующих правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. По состоянию на утро четверга количество задержанных достигло 6,7 тысячи человек .

В четверг, 13 августа, большинство акций по всей стране прошло мирно , силовые методы разгона к протестующим не применялись. Вечером начали массово отпускать задержанных из ИВС .