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Замглавы МВД Беларуси отрицает издевательства над задержанными
14.08.2020 09:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг – Sputnik. Замминистра внутренних дел Беларуси Александр Барсуков заявил, что над задержанными на протестах в Минске не издевались.
В ночь на пятницу задержанных начали массово выпускать из изолятора на улице Окрестина. Первое, о чем рассказывали вышедшие на свободу люди - избиения и издевательства со стороны силовиков.
Замминистра МВД ночью приезжал к ЦИП на Окрестина, на вопрос об издевательствах над задержанными он ответил: "Издевательств никаких не было". Видео опубликовал портал
Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после
В отношении протестующих правоохранители
В четверг, 13 августа, большинство акций по всей стране
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Большинство вышедших из изолятора на Окрестина людей рассказывают о фактах применения силы, избиениях и издевательствах со стороны силовиков.
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