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Замглавы МВД Беларуси отрицает издевательства над задержанными

14.08.2020 09:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 авг – Sputnik. Замминистра внутренних дел Беларуси Александр Барсуков заявил, что над задержанными на протестах в Минске не издевались.

В ночь на пятницу задержанных начали массово выпускать из изолятора на улице Окрестина. Первое, о чем рассказывали вышедшие на свободу люди - избиения и издевательства со стороны силовиков.

Замминистра МВД ночью приезжал к ЦИП на Окрестина, на вопрос об издевательствах над задержанными он ответил: "Издевательств никаких не было". Видео опубликовал портал TUT.by.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, до 13 августа они жестко подавляются силовиками.

В отношении протестующих правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. По состоянию на утро четверга количество задержанных достигло 6,7 тысячи человек.

В четверг, 13 августа, большинство акций по всей стране прошло мирно, силовые методы разгона к протестующим не применялись. Вечером начали массово отпускать задержанных из ИВС.

 
Теги: Минск
 
 
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Большинство вышедших из изолятора на Окрестина людей рассказывают о фактах применения силы, избиениях и издевательствах со стороны силовиков.
 
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