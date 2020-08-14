На БМЗ требуют мэра: всё новые предприятия присоединяются к протестам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 авг – Sputnik. Десятки предприятий в Беларуси присоединятся в пятницу к протестному движению, сообщает Sputnik.

Участники акций уже собираются на заводе Козлова, МЭТЗ, к полудню на протест намереваются выйти сотрудники "Мапида" и "Нафтана" - и это далеко не все предприятия в стране, работники которых решили выразить свое отношение к итогам выборов.

По предварительной информации к акции намерены присоединится Табачная фабрика, Мясокомбинат, "Азот".

С утра возле заводоуправления БМЗ собираются сотрудники, не задействованные сейчас на производстве – те, кто возвращается с ночной смены, или должен выйти во вторую. Собравшиеся не выдвигают экономических требований. Их цель – поддержать акции протеста против насилия.

Собравшие требуют, чтобы к ним вышел директор завода, мэр Жлобина и начальник РУВД.

По словам рабочих, бастовать им не разрешают, руководство предупредило, что один из пытавшихся вчера не работать, уже уволен.

Второй день по стране проходят забастовки и акции протеста на заводах и компаниях. Накануне массовая акция прошла на жодинском заводе БелАЗ , бастовал МАЗ , работать отказались почти полторы сотни работников гродненского "Терразита", "Гродножилстроя" .

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