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На БМЗ требуют мэра: всё новые предприятия присоединяются к протестам
14.08.2020 09:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг – Sputnik. Десятки предприятий в Беларуси присоединятся в пятницу к протестному движению, сообщает Sputnik.
Участники акций уже собираются на заводе Козлова, МЭТЗ, к полудню на протест намереваются выйти сотрудники "Мапида" и "Нафтана" - и это далеко не все предприятия в стране, работники которых решили выразить свое отношение к итогам выборов.
По предварительной информации к акции намерены присоединится Табачная фабрика, Мясокомбинат, "Азот".
С утра возле заводоуправления БМЗ собираются сотрудники, не задействованные сейчас на производстве – те, кто возвращается с ночной смены, или должен выйти во вторую. Собравшиеся не выдвигают экономических требований. Их цель – поддержать акции протеста против насилия.
Собравшие требуют, чтобы к ним вышел директор завода, мэр Жлобина и начальник РУВД.
По словам рабочих, бастовать им не разрешают, руководство предупредило, что один из пытавшихся вчера не работать, уже уволен.
Второй день по стране проходят забастовки и акции протеста на заводах и компаниях. Накануне массовая акция прошла на жодинском
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С утра на многих белорусских предприятиях стали собираться сотрудники – большинство из них не выдвигают никаких эконмических требований, а поддерживают акции...
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