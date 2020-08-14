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Адвокатов Виктора Бабарико не пускают к нему уже неделю
14.08.2020 09:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг – Sputnik. Уже неделю адвокаты экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико не могут у нему попасть, рассказали в штабе политика.
Бабарико был задержан в середине июня вскоре после заявления о намерении баллотироваться на пост президента. В июне в Белгазпромбанке прошли обыски, был задержан ряд менеджеров, а затем и сам Бабарико. Его
"К Виктору Бабарико уже неделю не пускают адвокатов. Они не видели подзащитного с пятницы прошлой недели, то есть 7 дней. Это незаконно и грубо нарушает права подзащитного и адвокатов", - отметили в штабе.
Между тем, штаб Виктора Бабарико, который в эту избирательную кампанию после нерегистрации их претендента кандидатом в президенты работал вместе со штабом Светланы Тихановской, в пятницу опубликовал свои требования к действующей власти: освободить политзаключенных и провести новые честные выборы.
© Sputnik / Виктор Толочко
Согласно данным, озвученным ЦИК, на выборах 9 августа
Дело Белгазпромбанка
Финансовая милиция
Происходящее в Белгазпромбанке
Экс-председатель правления банка Виктор Бабарико ранее
Всего по данному делу было задержано около 30 человек, в том числе и
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Экс-глава Белгазпромбанка, который заявил о своем намерении баллотироваться в президенты, был задержан в середине июня, его обвиняют в уклонении от уплаты налогов...
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