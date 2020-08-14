Адвокатов Виктора Бабарико не пускают к нему уже неделю

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 авг – Sputnik. Уже неделю адвокаты экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико не могут у нему попасть, рассказали в штабе политика.

Бабарико был задержан в середине июня вскоре после заявления о намерении баллотироваться на пост президента. В июне в Белгазпромбанке прошли обыски, был задержан ряд менеджеров, а затем и сам Бабарико. Его обвиняют по части второй статьи 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), части второй статьи 235 (отмывание денег в особо крупном размере). Обвинение еще по одной статье – дача взятки - со временем было квалифицировано в "получение взятки".

"К Виктору Бабарико уже неделю не пускают адвокатов. Они не видели подзащитного с пятницы прошлой недели, то есть 7 дней. Это незаконно и грубо нарушает права подзащитного и адвокатов", - отметили в штабе.

Между тем, штаб Виктора Бабарико, который в эту избирательную кампанию после нерегистрации их претендента кандидатом в президенты работал вместе со штабом Светланы Тихановской, в пятницу опубликовал свои требования к действующей власти: освободить политзаключенных и провести новые честные выборы.

Согласно данным, озвученным ЦИК, на выборах 9 августа победил Александр Лукашенко . Несогласные с этими результатами люди начали выходить на улицы городов . Акции жестоко подавлялись силовиками, которые использовали спецсредства , в частности, светошумовые гранаты и резиновые пули. Через несколько дней после начала акций, 13 августа, министр внутренних дел Юрий Караев извинился за травмы случайных людей во время акций протеста. Из минского ЦИП и тюрьмы на Окрестина стали отпускать задержанных .

Дело Белгазпромбанка

Финансовая милиция пришла в Белгазпромбанк с обысками 11 июня: в КГК заявили о возбуждении уголовного дела за финансовые махинации – уклонение от уплаты налогов и легитимизацию полученных преступным путем средств. Как стало известно позднее, следствие по делу передано Комитету госбезопасности – по заявлению генпрокурора, действия фигурантов дела несли угрозу национальной безопасности страны.

Происходящее в Белгазпромбанке прокомментировали основные акционеры – Газпром и Газпромбанк. В совместном релизе компании заявили о противозаконном назначении временной администрации и о нарушении властями Беларуси как белорусского законодательства, так и договоров ЕАЭС.

Экс-председатель правления банка Виктор Бабарико ранее заявлял о том, что на протяжении 20 лет его руководства Белгазпромбанком вопросов к деятельности организации никогда не возникало. Происходящее он называл политическим заказом и рейдерским захватом банка.

Всего по данному делу было задержано около 30 человек, в том числе и сын Бабарико Эдуард .

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