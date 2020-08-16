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Веронику Цепкало три часа продержали на российско-украинской границе
16.08.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг - Sputnik. Супруга экс-претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало с детьми уже находится на территории Украины, заявили Sputnik в штабе политика.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее появилась информация со ссылкой на Валерия Цепкало, что его жену с детьми не пропускают на границе России и Украины. На тот момент более двух часов она находилась в пункте перехода "Троебортное". Цепкало написал в своем Telegram-канале, что Веронику "вернули назад уже после того, как поставили штамп и она приблизилась к нейтральной полосе".
"Сейчас с ними все благополучно. Они находятся на территории Украины вместе с супругом, они рядом", - рассказали Sputnik в штабе Валерия Цепкало
В штабе подтвердили, что минувшей ночью Веронику Цепкало с детьми около трех часов продержали на пункте перехода Троебортное на российско-украинской границе. Как объяснили Цепкало пограничники, напротив ее фамилии "стояла метка". Однако после сообщений СМИ Веронику Цепкало с детьми пропустили, рассказали в штабе.
Вероника Цепкало в течение предвыборной кампании работала в объединенном штабе и помогала кандидату в президенты Светлане Тихановской. Накануне выборов она
Напомним, Валерий Цепкало был вынужден
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В ночь на воскресенье экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало заявил, что его супругу и детей не пропускают выехать в направлении Украины.
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