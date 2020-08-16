Веронику Цепкало три часа продержали на российско-украинской границе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 авг - Sputnik. Супруга экс-претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало с детьми уже находится на территории Украины, заявили Sputnik в штабе политика.

Ранее появилась информация со ссылкой на Валерия Цепкало, что его жену с детьми не пропускают на границе России и Украины. На тот момент более двух часов она находилась в пункте перехода "Троебортное". Цепкало написал в своем Telegram-канале, что Веронику "вернули назад уже после того, как поставили штамп и она приблизилась к нейтральной полосе".

"Сейчас с ними все благополучно. Они находятся на территории Украины вместе с супругом, они рядом", - рассказали Sputnik в штабе Валерия Цепкало

В штабе подтвердили, что минувшей ночью Веронику Цепкало с детьми около трех часов продержали на пункте перехода Троебортное на российско-украинской границе. Как объяснили Цепкало пограничники, напротив ее фамилии "стояла метка". Однако после сообщений СМИ Веронику Цепкало с детьми пропустили, рассказали в штабе.

Вероника Цепкало в течение предвыборной кампании работала в объединенном штабе и помогала кандидату в президенты Светлане Тихановской. Накануне выборов она вынуждена была уехать из Беларуси . В штабе тогда заявили, что уважают решение Вероники, и считают, что каждый имеет право сам оценивать риски для себя и своих родных. И поступать с оглядкой на эти риски.

Напомним, Валерий Цепкало был вынужден покинуть страну с детьми под угрозой уголовного преследования. Экс-глава Парка высоких технологий, который планировал претендовать на пост президента, но не был зарегистрирован кандидатом, уехал в Москву, затем отправился в Киев, а оттуда - в Варшаву. Его жена Вероника Цепкало осталась в Беларуси и принимала активное участие в избирательной гонке кандидата Светланы Тихановской . За день до выборов она также покинула страну.

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