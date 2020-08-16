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Трамп сообщил о смерти своего брата

16.08.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Президент США Дональд Трамп сообщил о кончине своего младшего брата Роберта - ему было 72 года.

"С тяжелым сердцем хочу поделиться тем, что мой брат Роберт мирно скончался сегодня вечером. Он был не только моим братом, он был моим лучшим другом. Мы будем очень по нему скучать, но встретимся с ним снова. Память о нем будет жить в моем сердце вечно. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром", - говорится в письменном заявлении Дональда Трампа.

​Ранее сообщалось, что Роберта Трампа госпитализировали в Нью-Йорке в тяжелом состоянии. Старший брат Дональд посетил его в пятницу.

Роберт Трамп фигурировал в американских новостях в июле, когда пытался остановить свою племянницу Мэри Трамп от публикации книги о Дональде Трампе. Мэри Трамп в своей книге заявляет, что Дональд в 1981 году не посетил на смертном одре ее отца Фреда, брата Дональда и Роберта.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее стало известно, что младшего брата американского президента госпитализировали в Нью-Йорке в тяжелом состоянии.
 
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