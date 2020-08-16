Трамп сообщил о смерти своего брата

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Президент США Дональд Трамп сообщил о кончине своего младшего брата Роберта - ему было 72 года.

"С тяжелым сердцем хочу поделиться тем, что мой брат Роберт мирно скончался сегодня вечером. Он был не только моим братом, он был моим лучшим другом. Мы будем очень по нему скучать, но встретимся с ним снова. Память о нем будет жить в моем сердце вечно. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром", - говорится в письменном заявлении Дональда Трампа.

Mr. President I’m so sorry for the loss of your beloved brother Robert Trump



I’m asking everyone in America to keep our leader and his family in your prayers.

#RIPRobertTrump pic.twitter.com/cz5cBHyrJz — Terrence K. Williams (@w_terrence) August 16, 2020

​Ранее сообщалось, что Роберта Трампа госпитализировали в Нью-Йорке в тяжелом состоянии. Старший брат Дональд посетил его в пятницу.

Роберт Трамп фигурировал в американских новостях в июле, когда пытался остановить свою племянницу Мэри Трамп от публикации книги о Дональде Трампе. Мэри Трамп в своей книге заявляет, что Дональд в 1981 году не посетил на смертном одре ее отца Фреда, брата Дональда и Роберта.