Гродно в субботу во второй раз собрал полную площадь

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 16 авг – Sputnik, Инна Гришук. На седьмой день мирных протестов Гродно во второй раз собрал полную площадь людей, продолжились акции в белом, а на воротах гимназий начали появляться дипломы бывших учеников.

Дипломы на заборах школ и акции в белом

Утром гродненцы начали нести к школам и гимназиям дипломы и награды, полученные от учебных заведений, книги "Беларусь – мая радзiма". Рядом с дипломами можно было видеть таблички с надписями: "Здесь хоронят голоса", "Вы учили нас считать, а сами не умеете", "Выполните план по макулатуре". Горожане выкладывали фото и видео в чатах и социальных сетях. А затем сообщали, что вскоре все дипломы и таблички исчезали, их убирали работники учебных заведений.

© Sputnik Гродненцы несут к школам и гимназиям дипломы и награды

Ближе к полудню на улицах города вновь стали собираться девушки и женщины, чтобы снова провести мирные акции в белом. Одна из самых массовых акций прошла на площади Ленина. Было жарко, люди сменялись, но девушки с цветами, плакатами и шариками стояли почти до вечера. Как и в прошлые дни, подобные акции стихийно появлялись в разных районах города. Проезжавшие мимо машины продолжали подбадривать их участников гудками.

"Перемен" пела вся площадь

Массовый мирный митинг был запланирован на 14 часов дня. К этому времени на площади Ленина собралось не менее десяти тысяч человек. Среди митингующих были врачи в белых халатах, работники крупных государственных предприятий, которые пришли в рабочих спецовках, десантники ВДВ в тельняшках и голубых беретах, учителя, работники культуры. Многие держали в руках плакаты, портреты погибших на мирных акциях белорусов, развевали над головами бело-красно-белые флаги.

© Sputnik / Инна Гришук Мирная акция жителей Гродно на площади Ленина

В этот день на площади был хороший звук, горожане привезли мощные колонки и генератор, так как получить электричество из ближайших административных зданий не было возможности. Волонтеры раздавали бесплатно воду, на краю площади дежурила бригада скорой помощи и волонтеры красного креста. Как объяснили врачи скорой, они приехали сюда, так как знали, что будет массовое мероприятие. Этот день работы им не оплачивался.

Перед началом митинга включили "Перемен", напомнили, что в этот день погиб Виктор Цой, горожане подпевали всей площадью. После этого прошла минута молчания в память о погибших на мирных акциях Александра Вихора и Александра Тарайковского . У импровизированной сцены женщины выстроились в ряд, держа в руках таблички с надписью "ул. А.Тарайковского", многие плакали.

Требования горожан

Перед собравшимися выступил представитель координационного совета общественности города Гродно Денис Швыркин. Он зачитал требования участников мирных акций к гродненским властям, которое в субботу в обед было направлено в гродненский облисполком и горисполком. В нем независимость провозглашена высшей ценностью нашего государства. Далее перечислено больше десятка требований. Среди них – отставка действующего президента и освобождение политических заключенных. От местных властей потребовали создать Совет народного доверия города Гродно, включив в него, в том числе и представителей местной власти, гарантировать свободу мирных собраний, за счет бюджета обеспечить такие собрания нужной аппаратурой, проводить их трансляцию в государственных СМИ, исключить запугивание рабочих, которые решили принять участие в забастовках и другие.

© Sputnik / Инна Гришук Многие собравшиеся не могли сдержать слез

Указывалось, что рабочие города оставляют за собой право бессрочной забастовки до тех пор, пока не будут выполнены все требования, без исключения. Потребовали присутствовать на митинге 17 августа в 17 часов депутатов Национального собрания от Гродненской области, условия документа выполнить до 18 августа, а в 19 часов этого дня отчитаться перед гражданами на площади Ленина.

Рабочие говорили о забастовке

Митинг длился чуть более двух часов. К микрофону выстроилась длинная очередь. Кто-то еще раз напоминал о том, почему город вышел на площадь, кто-то рассказывал личные истории грубых задержаний ОМОН и о том, что пришлось перенести. Другие одобряли решения гродненских рабочих, которые не побоялись объявить о забастовке или уже начать ее, призывали остальных не бояться отстаивать свои права.

"Работники табачной фабрики, ничего не бойтесь, я сама много лет проработала на фабрике - это сложное производство, оно требует квалифицированных специалистов, вас никто не уволит", – говорила женщина.

© Sputnik / Инна Гришук Впервые за неделю в центре Гродно снова было многолюдно

К митингующим вышел представитель ОАО "Гродно Азот", который объявил, что забастовке на предприятии быть.

"Директор заявил, что цеха работают. Скажу вам, они работают только потому, что их не так просто остановить, на это может уйти неделя или больше. Будут организованы стачечные комитеты, которые будут вести разговоры с руководством. Большинство работников за забастовку", – сообщил горожанам представитель предприятия.

Вечером зажигали лампадки

В течение дня в городе работали магазины и летние кафе, впервые за неделю в центре снова было многолюдно. В городе было много людей, которые несли бело-красно-белые флаги, из телефонов и колонок звучали "Перемен", "Стены рухнут", то и дело слышалось "Жыве Беларусь".

Поздно вечером на ступеньках дворца Текстильщиков горожане поставили свечи и лампадки в память о погибших.

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