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Спасатели предотвратили суицид в Минском районе
16.08.2020 11:42 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг - Sputnik. В субботу в первой половине дня спасателям поступил вызов, что в Семково женщина нуждается в помощи. Когда подразделения МЧС прибыли на место, оказалось что снаружи на ограждении балкона на четвертом этаже жилого дома сидит женщина, говорится в официальном сообщении ведомства.
© Photo : МЧС Беларуси
"Требований и угроз не высказывает. Работники МЧС с использованием альпинистского снаряжения спустились к балкону и спасли женщину", – уточнили в пресс-службе.
Спасатели отметили, что в ходе операции по спасению женщина не пострадала, а причины происшествия сейчас устанавливаются специалистами.
"Рассматриваемая версия – попытка суицида", – сказали в МЧС.
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Работники МЧС в Семково при помощи альпинистского снаряжения сняли женщину с ограждения балкона на четвертом этаже.
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