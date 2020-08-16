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Подробности смертельного ДТП в Бресте рассказали в ГАИ

16.08.2020 13:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 авг - Sputnik. По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло в 5:25. По предварительным данным, 34-летний минчанин ехал на автомобиле "Хонда" по улице Ленина. 

© Sputnik
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"На перекрестке с улицей Гоголя водитель не справился с управлением, выехал на левый тротуар и совершил наезд на жилой дом. В результате происшествия водитель погиб", – рассказали в ГАИ.

У водителя взяли кровь на анализ. Следователи намерены дать правовую оценку случившемуся.

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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Дорожная авария, в которой погиб 34-летний житель Минска, произошла рано утром 16 августа, сообщили ГАИ УВД Брестского облисполкома.
 
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