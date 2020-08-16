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Задержанные в Беларуси россияне о пережитом: "ощущение сюрреализма"

16.08.2020 13:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Свою версию происшедшего рассказали задержанные в белорусском санатории россияне. Их рассказ показали в эфире телеканала "Россия 24".

© Sputnik / Виталий Белоусов
Задержанных в Беларуси россиян передали российской стороне

Согласно их версии происшедшего, через известный сайт объявлений на них вышел заказчик, который искал охранников с боевым опытом в Донбассе или Сирии. Сотрудникам частного охранного предприятия предстояло заниматься обеспечением безопасности нефтяных объектов в Венесуэле.

"На нас вышла Лариса Николаевна Самарина, представившаяся логистом. Она оплатила нам автобус, и мы убыли в Беларусь. На границе два микроавтобуса нас довезли до гостиницы IBB в Минске", – рассказал охранник.

По его словам, за сутки до отлета Самарина сказала, что у нее не получается состыковать рейсы Минск – Стамбул – Гавана – Каракас так, чтобы группа долго не находилась в транзитной зоне Турции. "Сказала, что закажет новые билеты на 30-е число. Мы их получили, и она предложила временно убыть в санаторий "Белорусочка" для отдыха", – продолжил он.

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Россияне подчеркнули, что им дали установку вести себя сдержанно, не привлекая к себе внимания. Поэтому многие решили просто сконцентрироваться на занятиях спортом. Впоследствии они очень удивились, что белорусская сторона назвала это поведение подозрительным.

"Все спали. Вдруг грохот – двери повылетали, всех лицом в пол, оружие наставили, простыни на голову, – рассказывает сотрудник охранного агентства. – Все думали, что это ошибка, не понимали, что вообще происходит".

По его словам, "было ощущение сюрреализма. Никто не понимал, что происходит. Какие-то вопросы начали задаваться о боевиках и прочем. Народ был в шоке и просто не понимал, что происходит на данный момент".

© Sputnik / Виктор Толочко
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"В ходе допроса в первый день никто не понимал, что творится. Нам дали бумаги, что мы подозреваемся в подготовке массового волнения на территории Беларусь. Были статьи терроризм, покушение на государственный строй, все статьи уже не помню", – признался он.

При этом всех развезли по разным пенитенциарным учреждениям, держали в камерах по одному: "Первые три дня к нам относились сурово; считали, что мы боевики, готовим побег, можем взбунтоваться и уничтожить охрану. Передвигались только в наручниках".

Говоря про обстоятельства дела, сотрудники ЧОП вспоминают, что им "выдвинули обвинение по статье 293 уголовного кодекса республики Беларуси с подозрением в подготовке массовых беспорядков. Следователи пытались выяснить, как мы связаны с Тихановской и Статкевичем".

Но россияне не знали, кто это, и первое время не могли запомнить их фамилий.

"О том, что там выборы, мы узнали по приезду. Для нас эта была транзитная страна, дружественная к России, и каких-то неожиданностей от спецслужб никто не ожидал", – констатировали они.

Российские консулы сразу подключились к выяснению обстоятельств задержания 33 россиян, но доступ к ним в тюрьме в Жодино получили только на второй день. Затем события развивались стремительно.

"Нас всех собрали в комнате. Представители белорусской стороны заявили, что разобрались в ситуации и сказали, что мы – свободные люди. Все вздохнули спокойно, были рады, что все закончилось, хотели попасть домой", – рассказали охранники в эфире.

После этого всех освободили и вернули вещи, которые при них находились во время задержания. Затем в сопровождении российских дипломатов они были доставлены на территорию России.

 
Теги: Минск
 
 
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В конце июля неподалеку от белорусской столицы задержали 33 россиян, сотрудников частного охранного предприятия по подозрению в подготовке массовых беспорядков...
 
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