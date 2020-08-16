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Балагур, а не бунтарь: Александра Вихора похоронили в Гомеле

16.08.2020 17:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГОМЕЛЬ, 16 авг – Sputnik. Похороны гомельчанина Александра Вихора, умершего спустя несколько дней после задержаний во время разгона протестующих, состоялись в воскресенье в рабочем поселке Костюковка, передает корреспондент Sputnik.

© Sputnik
В Гомеле прощаются с 25-летним Александром Вихором

"Он погиб, услышьте, он не умер…"

К полудню у дома, где жил Александр, собралось несколько сотен человек. Они принесли цветы и венки, зажгли у подъезда лампадки. К собравшимся вышла мать покойного, попросила сохранять спокойствие и благоразумие, не превращать похороны в митинг.

"Что бы ни говорили, он самый непорочный, самый чистый, самый светлый. Он погиб, услышьте, он не умер… Я знаю, что ему было плохо. Несмотря на то, что он был спортсмен, у него были проблемы с сердцем. Но с этими проблемами он жил бы, понимаете?" – вытирая от слез глаза, сказала Светлана Вихор.

 

© Sputnik / Мария Амелина
Светлана Вихор

Женщина сделала несколько шагов к людям и попросила о помощи.

 

"Люди, у кого есть хоть какие-то сведения, я встану на колени, помогите мне оправдать ребенка и наказать тех, кто лишил его жизни", – заявила она.

Когда вынесли гроб, участники церемонии захлопали. Но буквально через полминуты стало тихо. Отпели покойного в расположенной неподалеку церкви.

Что случилось вечером 9 августа

Жизнь Александра Вихора оборвалась в ночь на 12 августа в гомельской туберкулезной больнице, куда она поступил в состоянии клинической смерти. Родные и друзья парня утверждают, что он не участвовал в акции протеста и попал в руки силовиков случайно. Мужчина ехал на встречу к девушке и попал в автозак.

По словам родных, Александр успел позвонить им и сообщить, что его забрали и куда-то везут.

© Photo : Следственный комитет
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"Мы в тот вечер вышли погулять с его сестрой Олей, хотели, чтобы он к нам присоединился. На часах было почти восемь вечера. Он к нам так и не вышел. Мы много раз ему звонили, он сбрасывал. Потом оказалось, что он поехал в город к своей девушке. А через час Оле позвонила мама и сказала, что Сашу куда-то забрали, надо разобраться", – вспоминает события вечера 9 августа близкая подруга покойного Виктория Зыблева.

По словам девушки, поначалу они даже не восприняли серьезно тот звонок. А потом раздался еще один – Саша дозвонился своей сестре с чужого телефона. Он успел сказать, что его схватили, сказал, что находится в машине, но не понимает, куда его везут. Его же телефон не отвечал, хотя гудки шли.

Где Александр и что с ним, долгое время было неясно. Родные ездили в милицию, дежурили до ночи под ИВС. Им никто ничего не говорил. А 12 августа, когда у изолятора выяснить ничего про сына так и не удалось, они приехали в РОВД написать заявление о пропаже человека. Тогда и узнали, что его с 11 августа нет в живых.

Тело матери долго не отдавали. В свидетельстве о смерти, которое только вчера выдали родным, указано: "Причина смерти устанавливается".

 

© Sputnik / Мария Амелина
На похоронах Александра Вихора

 

Официальная версия СК

По информации УСК по Гомельской области, Александр Вихор был задержан вечером 9 августа во время несанкционированных уличных акций. Суд назначил ему административный арест – десять суток.

"В месте отбывания ареста у него резко ухудшилось состояние, его доставили в больницу, где он умер", – сообщили Sputnik в среду в УСК по Гомельской области.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было. Для установления точной причины его кончины следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Балагур, а не бунтарь

В появившуюся информацию о том, что Александр умер от передозировки наркотиков, его родственники, друзья и знакомые отказываются верить.

"Это просто невозможно. Знаю его около четырех лет, во всех компаниях вместе. Выпить могли, но в меру. Наркотики – никогда. Он не курил", – привела аргументы Виктория Зыблева.

В версию, что все произошло случайно, и Александр не участвовал ни в каком политическом мероприятии, Виктория верит охотно.

© Sputnik / Мария Амелина
Похороны Александра Вихора

"Да какой бунтарь? Он балагур, но в своей компании. Скорее всего, ему стало плохо, но те, кто был рядом, не слышали его или не хотели слышать", – считает девушка.

Александра Вихора похоронили на кладбище в Костюковке. Семья наняла адвоката и намерена следить за ходом расследования.

 

 
Теги: Гомель
 
 
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Родственники погибшего попросили общественность не приходить на похороны, но гомельчан это не остановило.
 
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