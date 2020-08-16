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Караев: в погибшего на "Пушкинской" могли стрелять из нелетального оружия
16.08.2020 19:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг – Sputnik. Глава Министерства внутренних дел Беларуси Юрий Караев не исключил, что в погибшего возле станции метро "Пушкинская" демонстранта могли стрелять из нелетального оружия.
© AFP 2020 / Sergei Gapon
Минчанин Александр Тарайковский погиб вечером 10 августа: в МВД республики сообщили, что у него в руке взорвалось неустановленное устройство, в результате чего он получил травмы, несовместимые с жизнью.
"Я не следователь. Да, он умер. Но мы не применяли огнестрельное оружие, а только то, которое является нелетальным", – заявил Караев журналистам в Минске в воскресенье.
При этом он не исключил, что в Тарайковского, действительно, могли стрелять.
Согласно итоговым результатам ЦИК, на
После выборов в стране ежедневно проходят несанкционированные массовые
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Глава Министерства внутренних дел заявил, что силовики не применяли на "Пушкинской" огнестрельное оружие.
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