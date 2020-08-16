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Караев: в погибшего на "Пушкинской" могли стрелять из нелетального оружия

16.08.2020 19:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Глава Министерства внутренних дел Беларуси Юрий Караев не исключил, что в погибшего возле станции метро "Пушкинская" демонстранта могли стрелять из нелетального оружия.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
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Минчанин Александр Тарайковский погиб вечером 10 августа: в МВД республики сообщили, что у него в руке взорвалось неустановленное устройство, в результате чего он получил травмы, несовместимые с жизнью.

"Я не следователь. Да, он умер. Но мы не применяли огнестрельное оружие, а только то, которое является нелетальным", – заявил Караев журналистам в Минске в воскресенье.

При этом он не исключил, что в Тарайковского, действительно, могли стрелять.

Согласно итоговым результатам ЦИК, на выборах президента, которые состоялись 9 августа, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую – 10,12%, за Андрея Дмитриева отдали голоса 1,21% граждан, пришедших на участки, за Анну Канопацкую – 1,68%, за Сергея Черечня – 1,14%. Против всех проголосовали 4,59%.

После выборов в стране ежедневно проходят несанкционированные массовые акции протеста несогласных с итогами. До 13 августа они жестко подавлялись силовиками – в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Глава Министерства внутренних дел заявил, что силовики не применяли на "Пушкинской" огнестрельное оружие.
 
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