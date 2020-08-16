Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Один сотрудник милиции пострадал в ходе задержания "взрывников", которые устроили взрыв у универмага "Беларусь", сообщили в воскресенье в МВД Беларуси.

Инцидент произошел накануне вечером – в милицию позвонили граждане и рассказали, что неизвестные привели в действие взрывное устройство. На место прибыли сотрудники Департамента охраны и опросили очевидцев.

Женщина рассказала, что видела компанию из двух мужчин и одной девушки, она видела, как они убежали во дворы. Очевидица села в милицейскую машину, чтобы помочь опознать злоумышленников.

В одном из дворов они увидели двух подозреваемых, при задержании один из них оказал сопротивление милиционеру – он ударил стража порядка по голове и попытался выдавить ему глаза, рассказали в МВД. Сотрудник милиции был госпитализирован.

Женщину из этой компании помогли задержать прохожие.

По факту следователи в ближайшее время пообещали дать правовую оценку, милиция поблагодарила граждан, которые оказали содействие стражам порядка.

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