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Взрыв у универмага "Беларусь": милиционера чуть не оставили без глаз

16.08.2020 19:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Один сотрудник милиции пострадал в ходе задержания "взрывников", которые устроили взрыв у универмага "Беларусь", сообщили в воскресенье в МВД Беларуси.

Инцидент произошел накануне вечером – в милицию позвонили граждане и рассказали, что неизвестные привели в действие взрывное устройство. На место прибыли сотрудники Департамента охраны и опросили очевидцев.

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
Количество жертв взрыва в Бейруте увеличилось

Женщина рассказала, что видела компанию из двух мужчин и одной девушки, она видела, как они убежали во дворы. Очевидица села в милицейскую машину, чтобы помочь опознать злоумышленников.

В одном из дворов они увидели двух подозреваемых, при задержании один из них оказал сопротивление милиционеру – он ударил стража порядка по голове и попытался выдавить ему глаза, рассказали в МВД. Сотрудник милиции был госпитализирован.

Женщину из этой компании помогли задержать прохожие.

По факту следователи в ближайшее время пообещали дать правовую оценку, милиция поблагодарила граждан, которые оказали содействие стражам порядка.

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Теги: Минск
 
 
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Помочь задержать злоумышленников помогла женщина-очевидец, при задержании один из них оказал сопротивление.
 
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