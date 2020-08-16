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Глава БРКА Чайчиц: нужно разобраться, кто отдал приказ ОМОНу применять силу

17.08.2020 09:02 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16, авг - Sputnik. Глава Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА), сенатор Виктор Чайчиц уверен, что нужно разобраться, кто отдал приказ правоохранителям применять силу при разгоне протестных акций в Минске.

Главный адвокат Беларуси накануне побывал в ЦИП на улице Окрестина, куда были доставлены сотни задержанных в Минске. После этого он на своей странице в соцсетях оставил номера своих мобильных телефонов и заявил, что готов оказать адвокатскую помощь любому пострадавшему во время задержаний.

© Sputnik
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"Я считаю, что в спокойной обстановке нужно разобраться, кто допустил эти нарушения, по чьему приказу были допущены эти нарушения сотрудниками МВД. И я думаю, что эту позицию будут поддерживать все высшие должностные лица страны", - данное мнение высказал Sputnik Виктор Чайчиц.

"Я увидел (в ЦИП на Окрестина - Sputnik) большое количество людей, которые не знают объективную ситуацию, которые не знают, что происходит и что будет дальше. Там дежурили наши адвокаты, которые пытались показать и рассказать, как надо поступать в конкретных случаях, если их права были нарушены", - отметил глава РБКА.

Готов помочь

Отвечая на вопрос: готов ли он, глава РБКА, сенатор, защищать обычного гражданина, доставленного в ИВС на улице Окрестина, Чайчиц сказал: "Естественно".

"Я же разместил свои мобильные телефоны в интернете. Я приглашу человека и спрошу, в каком месте были допущены нарушения. И мы будем разбираться с этим вопросом. Но абстрактные заявления типа кто-то оскорбил и ударил меня, но я вам не скажу кто и когда, а вы разберитесь, так не пойдет", - сказал Чайчиц.

При этом он подчеркнул: "я за диалог и за конкретные расследования, по каждому заявлению, и я нацелил своих адвокатов и они к этому готовы".

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"Если человек придет и скажет, смотрите, какие были допущены нарушения, и давайте мы с вами на моем деле покажем, чтобы больше подобного не произошло, то я с этим человеком пойду до конца. Но если человек будет меня обманывать и будут говорить, что я хочу, что бы было исключительно по-моему, без всякой проверки, то я попытаюсь убедить человека, что мы можем проиграть. Но в суд я пойдут при любом стечении обстоятельств", - отметил Чайчиц.

Надо разобраться

Настаивая на том, что создавшаяся ситуация требует тщательного разбирательства, Чайчиц сказал: "я убежден, что и генеральный прокурор, и министр внутренних дел будут объективно разбираться, а если не будут, то тогда уже в отношении них решение примет президент".

"Наша задача, прежде всего в том, чтобы разобрались в конкретных ситуациях – почему какие- то конкретные сотрудники (правоохранительных органов - Sputnik) нарушили правила задержания либо содержания людей, то милиция и прокуратура должны отреагировать. Но если какой-то гражданин пришел с ломом на мирную демонстрацию и ударил милиционера по голове этим ломом, то он тоже должен нести за это ответственность", - сказал собеседник агентства.

Отпускать начнут быстрее

Глава коллегии адвокатов рассказал, что в ближайшие дни процесс выхода из ИВС на Окрестина пойдет быстрее.

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"Очень многих людей уже отпустили. (…) не исключаю, что сейчас, в ближайшие два дня, будут быстрее освобождать. Надо время, чтобы просмотреть видео, по личностям разобраться. Там есть люди с нацисткой свастикой, которые не один раз были судимы за преступления. Их деятельность на территории Беларуси будут подвергнута тщательному контролю и анализу", - сказал Чайчиц.

Выборы президента прошли в Беларуси 9 августа, согласно итоговым результатам ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую – 10,12%, за Андрея Дмитриева отдали голоса 1,21% граждан, пришедших на участки, за Анну Канопацкую – 1,68%, за Сергея Черечня – 1,14%. Против всех проголосовали 4,59%.

После выборов в стране ежедневно проходят несанкционированные массовые акции протеста несогласных с итогами. До 13 августа они жестко подавлялись силовиками – в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

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Теги: Минск
 
 
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По его мнению, в ближайшие дни из ИВС на Окрестина задержанных во время протестных акций будут отпускать быстрее.
 
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