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Больше 170 участников акций протеста освободили в Бресте минувшей ночью
17.08.2020 11:02 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Более 170 участников
© Sputnik / Виктор Толочко
"По информации прокуратуры Бреста, за прошедшую ночь было освобождено 178 человек, участвовавших в несанкционированных массовых мероприятиях. Кроме того, решением Следственного комитета освобождены два лица, подозреваемых в совершении преступления против сотрудников внутренних дел", - написал он.
В данный момент правоохранители продолжают проводить проверки по заявлениям граждан. При этом, по информации прокуратуры областного центра, жалоб на условия содержания от освобожденных пока не поступало. Ситуацию с освобождением задержанных Рогачук держит под личным контролем.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет Беларуси
За время протестов в Беларуси было задержано около 7000 протестующих, в больницах оказались сотни человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, включая более ста сотрудников правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб. Часть задержанных уже выпустили.
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Также выпустили двух задержанных, подозреваемых в совершении преступления против сотрудников внутренних дел.
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