Больше 170 участников акций протеста освободили в Бресте минувшей ночью

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Более 170 участников несанкционированных акций протеста освободили минувшей ночь в Бресте, об этом сообщил глава Брестского горисполкома Александр Рогачук в своем Telegram-канале.

"По информации прокуратуры Бреста, за прошедшую ночь было освобождено 178 человек, участвовавших в несанкционированных массовых мероприятиях. Кроме того, решением Следственного комитета освобождены два лица, подозреваемых в совершении преступления против сотрудников внутренних дел", - написал он.

В данный момент правоохранители продолжают проводить проверки по заявлениям граждан. При этом, по информации прокуратуры областного центра, жалоб на условия содержания от освобожденных пока не поступало. Ситуацию с освобождением задержанных Рогачук держит под личным контролем.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела после несанкционированных акций в Брестской области. Только в Бресте и Пинске по делу проходят 99 человек, которые находятся в статусе подозреваемых.

За время протестов в Беларуси было задержано около 7000 протестующих, в больницах оказались сотни человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, включая более ста сотрудников правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб. Часть задержанных уже выпустили.

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