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В Пинском районе в аварии разбился мотоциклист и пострадала трехлетняя девочка

17.08.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинском районе в аварии разбился мотоциклист и пострадала трехлетняя девочка
В Пинском районе произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Авария случилась 15 августа около 10.00. По предварительной информации, 30-летний пинчанин на мотоцикле Honda при обгоне столкнулся с автомобилем Ford, который поворачивал налево. Удар пришелся на заднюю дверь легковушки, где на пассажирском сидении ехали девочки трех и пяти лет.

В результате ДТП мотоциклист получил несовместимые с жизнью травмы. Медики госпитализировали трехлетнюю пассажирку Ford.

Выяснилось, что девочки ехали без детских удерживающих устройств.

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