|
В Пинском районе в аварии разбился мотоциклист и пострадала трехлетняя девочка
17.08.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Авария случилась 15 августа около 10.00. По предварительной информации, 30-летний пинчанин на мотоцикле Honda при обгоне столкнулся с автомобилем Ford, который поворачивал налево. Удар пришелся на заднюю дверь легковушки, где на пассажирском сидении ехали девочки трех и пяти лет.
В результате ДТП мотоциклист получил несовместимые с жизнью травмы. Медики госпитализировали трехлетнюю пассажирку Ford.
Выяснилось, что девочки ехали без детских удерживающих устройств.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)