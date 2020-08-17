В Пинском районе в аварии разбился мотоциклист и пострадала трехлетняя девочка

Источник материала: Полесская правда



В Пинском районе произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА .

Авария случилась 15 августа около 10.00. По предварительной информации, 30-летний пинчанин на мотоцикле Honda при обгоне столкнулся с автомобилем Ford, который поворачивал налево. Удар пришелся на заднюю дверь легковушки, где на пассажирском сидении ехали девочки трех и пяти лет.

В результате ДТП мотоциклист получил несовместимые с жизнью травмы. Медики госпитализировали трехлетнюю пассажирку Ford.

Выяснилось, что девочки ехали без детских удерживающих устройств.