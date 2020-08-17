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Устанавливается личность женщины-военнослужащей у "МИКСа"

17.08.2020 12:52 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОУР КМ ОВД администрации Московского района г.Бреста, в качестве свидетеля, устанавливается личность женщины-военнослужащей, которая в период времени с 20.48 до 21.05 часов 07.07.2020 находилась у магазина "Микс" по ул.28 июля 37"А" в г.Бресте.

Устанавливается личность женщины-военнослужащей у "МИКСа"

В случае имеющейся информации, просим позвонить по телефонам ОДС Московского РОВД г.Бреста: +375292064461(МТС), +375297930289 (МТС), +375297291764(МТС) или 102.

 
Теги: Брест
 
 
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  ОУР КМ ОВД администрации Московского района г.Бреста, в качестве свидетеля, устанавливается личность женщины-военнослужащей, которая в период времени с 20.48 до...
 
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