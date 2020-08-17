Генпрокуратуру Беларуси завалили жалобами на действия ОМОНа

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг - Sputnik. Многочисленные требования возбудить уголовные дела по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов поступают в Генеральную прокуратуру Беларуси, сообщили в ведомстве.

После президентских выборов в Беларуси проходят акции протеста , в первые дни силовики задерживали их участников, потом перестали. Все за три дня акций было задержано по всей Беларуси около 7 тысяч человек.

"В Генпрокуратуру поступают многочисленные заявления с требованиями возбудить уголовные дела по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов", – сообщили Sputnik в генпрокуратуре. Там отметили, что все жалобы направляют в Следственный комитет для проверки.

Согласно УПК, такие заявления направляются в Следственный комитет для принятия решений по существу.

"По каждому факту будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка. Органы прокуратуры в соответствии с компетенцией обеспечат надзор за законностью разрешения данных заявлений", – заверили в Генеральной прокуратуре.