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Генпрокуратуру Беларуси завалили жалобами на действия ОМОНа

17.08.2020 13:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг - Sputnik. Многочисленные требования возбудить уголовные дела по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов поступают в Генеральную прокуратуру Беларуси, сообщили в ведомстве.

© Sputnik
Больше 170 участников акций протеста освободили в Бресте минувшей ночью

После президентских выборов в Беларуси проходят акции протеста, в первые дни силовики задерживали их участников, потом перестали. Все за три дня акций было задержано по всей Беларуси около 7 тысяч человек.

"В Генпрокуратуру поступают многочисленные заявления с требованиями возбудить уголовные дела по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов", – сообщили Sputnik в генпрокуратуре. Там отметили, что все жалобы направляют в Следственный комитет для проверки.

Согласно УПК, такие заявления направляются в Следственный комитет для принятия решений по существу.

"По каждому факту будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка. Органы прокуратуры в соответствии с компетенцией обеспечат надзор за законностью разрешения данных заявлений", – заверили в Генеральной прокуратуре.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Разбираться с жалобами на действия силовиков во время акций протеста будет Следственный комитет.
 
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