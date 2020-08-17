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Генпрокуратуру Беларуси завалили жалобами на действия ОМОНа
17.08.2020 13:22 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг - Sputnik. Многочисленные требования возбудить уголовные дела по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов поступают в Генеральную прокуратуру Беларуси, сообщили в ведомстве.
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"В Генпрокуратуру поступают многочисленные заявления с требованиями возбудить уголовные дела по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов", – сообщили Sputnik в генпрокуратуре. Там отметили, что все жалобы направляют в Следственный комитет для проверки.
Согласно УПК, такие заявления направляются в Следственный комитет для принятия решений по существу.
"По каждому факту будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка. Органы прокуратуры в соответствии с компетенцией обеспечат надзор за законностью разрешения данных заявлений", – заверили в Генеральной прокуратуре.
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Разбираться с жалобами на действия силовиков во время акций протеста будет Следственный комитет.
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