Акция протеста в Гродно: как это было

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 17 авг – Sputnik, Инна Гришук. Акция протеста в воскресенье в центре Гродно собрала не менее 50 тысяч человек. В этот день мирное шествие спонтанно перекрыло движение на центральных улицах, затем протестующие требовали смены власти у зданий облисполкома и горисполкома.

© Sputnik / Инна Гришук Участники мирного шествия идут в сторону площади Ленина

Мирное шествие перекрыло дороги в центре

Горожане стали собираться на площади Советской после часа дня. Накануне им объявили, что "Марш протеста" пройдет в сторону площади Ленина. Гродненцы приходили большими группами с бело-красно-белыми флагами, шариками, с самодельными плакатами и транспарантами. Например, врачи заранее собрались возле медуниверситета и вместе пришли на шествие. Так же поступали рабочие многих государственных заводов и предприятий. Площадь Советская заполнилась буквально за полчаса, а новые участники шествия все прибывали и прибывали.

"Вы когда-нибудь видели столько людей на Советской", – удивлялись горожане.

Шествие началось ближе к 15 часам. Впереди шло духовенство разных конфессий, несли 70-метровый бело-красно-белый флаг. Горожане прошлись по улице Кирова мимо тюрьмы, свернули на улицу Ленина, затем - на Ожешко. Мирное шествие на время перекрыло движение. Когда голова шествия прибыла на площадь Ленина, на Советской было еще много людей, они отправились к месту сбора по всем центральным улочкам. По разным оценкам, марш собрал от 40 до 50 тысяч человек.

© Sputnik / Инна Гришук Участники акции протеста в Гродно

В городе закончились БЧБ-флаги

На площади можно было видеть много рабочих. Они специально надевали спецовки и майки с названиями своих предприятий. Врачи приходили в белых халатах. Признавали, что они делают это специально, чтобы люди видели – они не боятся протестовать.

В городе царила атмосфера праздника – все улыбались, выглядели счастливым. Горожане приходили с самодельными плакатами и транспарантами. Накануне в городе раскупили все бело-красно-белые флаги. Кто-то в ночь на воскресенье вручную шил флаг, кто-то разрисовывал белые льняные полотна красной краской.

© Sputnik / Инна Гришук Многие жители города захотели принять участие в акции, несмотря на очень жаркую погоду

Зачитали требования города

На площади Ленина прошла ставшая уже традиционной массовая акция протеста, которая продлилась два часа. Несмотря на то, что на улице было +30, большинство оставалось до конца, слушали выступления горожан, хором скандировали и требовали смены власти.

Во время акции протеста на площади Ленина собравшимся снова зачитали требования горожан, которые накануне были переданы в облисполком, горисполком и Советы депутатов. Первым пунктом в требованиях горожан значится отставка действующей власти и освобождение всех политзаключенных. Вторая часть требований направлена к местным органам власти. Город требует создать Совет народного доверия Гродно, включив в него в том числе и представителей местной власти, гарантировать свободу мирных собраний, проводить их трансляцию в государственных СМИ, остановить запугивание рабочих государственных предприятий, которые решились на забастовки.

© Sputnik / Инна Гришук Гродненцы хотели пообщаться с руководством исполкомов, но никто так и не вышел

На площади прозвучало обращение к руководству исполкомов выйти к народу, площадь скандировала "Выходи", но никто так и не вышел. Горожанам напомнили, что 18 августа в 19 часов истекает срок выполнения требований гродненцев, в это время местную власть призывают отчитаться перед городом. А в 19 часов понедельника город планирует вновь собраться на акцию протеста, на ней ждут депутатов Национального собрания, а также руководство профсоюзов, чтобы они публично объявили свою позицию. Если требования горожан не будут выполнены, городские предприятия продолжат бессрочную забастовку.

"Магутны Божа" и молитва за Беларусь

Пока на площади Ленина собирались участники шествия, у Фарного костела на Советской площади собрались верующие и духовенство всех конфессий Гродно: католической, православной, лютеранской, униатской, иудейской религиозных общин. Они объединились для совместной молитвы за мирное решение ситуации в Беларуси и за освобождение всех невинно задержанных в стране.

© Sputnik / Инна Гришук Представители различных конфессий собрались для совместной молитвы за мирное решение ситуации в Беларуси

Шествие собрало более сотни человек, выступали духовные лидеры Гродно, призывая верующих молиться за тех, кто выходит на акции протеста. Также духовенство призывало не слушать советы распространяемых в городе листовок, в которых призывают отвечать силой на силу.

"Мы должны сменить не только президента, правительство, мы должны изменить свое сердце, избавиться от агрессии. Не нужно отвечать злом на зло. Верующие люди тоже могут сделать многое. У нас есть прямой доступ к Богу, и мы можем просить его о помощи", – такие слова звучали из уст духовенства.

Кто-то из священников вспомнил, что такая совместная молитва о мире и прекращении насилия, проходит в Гродно впервые за многие десятилетия. Гродненские духовники во время шествия хором исполнили гимн "Магутны Божа".

Читайте в текстовой трансляции Sputnik, как 16 августа проходили акции протеста по всей Беларуси.