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Пинчанин погиб после попутного столкновения автомобилей в Березовском районе

17.08.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинчанин погиб после попутного столкновения автомобилей в Березовском районе
Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, смертельное ДТП произошло днем 14 августа в Березовском районе.

По предварительной информации, 53-летний житель Березовского района управляя автомобилем «Ситроен С5», совершил попутное столкновение с автомобилем «Фольксваген Транспортер» под управлением 50-летнего пинчанина.

После удара водитель автомобиля «Фольксваген» съехал в кювет и совершил наезд на придорожные деревья. В результате происшествия водитель «Фольксвагена» от полученных травм погиб, 46-летний пассажир с травмами госпитализирован.


Пинчанин погиб после попутного столкновения автомобилей в Березовском районе

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