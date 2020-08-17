|
Пинчанин погиб после попутного столкновения автомобилей в Березовском районе
17.08.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По предварительной информации, 53-летний житель Березовского района управляя автомобилем «Ситроен С5», совершил попутное столкновение с автомобилем «Фольксваген Транспортер» под управлением 50-летнего пинчанина.
После удара водитель автомобиля «Фольксваген» съехал в кювет и совершил наезд на придорожные деревья. В результате происшествия водитель «Фольксвагена» от полученных травм погиб, 46-летний пассажир с травмами госпитализирован.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)