Пинчанин погиб после попутного столкновения автомобилей в Березовском районе

Источник материала: Полесская правда



Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, смертельное ДТП произошло днем 14 августа в Березовском районе.

По предварительной информации, 53-летний житель Березовского района управляя автомобилем «Ситроен С5», совершил попутное столкновение с автомобилем «Фольксваген Транспортер» под управлением 50-летнего пинчанина.

После удара водитель автомобиля «Фольксваген» съехал в кювет и совершил наезд на придорожные деревья. В результате происшествия водитель «Фольксвагена» от полученных травм погиб, 46-летний пассажир с травмами госпитализирован.





