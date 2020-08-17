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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СК устанавливает обстоятельства противоправных действий во время беспорядков Следственный комитет продолжает работу по установлению объективных обстоятельств противоправных действий во время массовых беспорядков. На сегодня в органы...

Следственный комитет продолжает работу по установлению объективных обстоятельств противоправных действий во время массовых беспорядков. На сегодня в органы поступило 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, уничтожения и повреждения имущества: служебного автотранспорта, объектов городской инфраструктуры. Кроме того, более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при их задержании милицией и около 100 человек о получении телесных повреждений в местах временного содержания. Всем перечисленным фактам, заявили в СК, будет дана надлежащая правовая оценка. При наличии телесных повреждений для установления степени их тяжести следователями назначаются необходимые экспертные исследования.