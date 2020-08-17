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СК устанавливает обстоятельства противоправных действий во время беспорядков

17.08.2020 15:44 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Следственный комитет продолжает работу по установлению объективных обстоятельств  противоправных действий  во время массовых беспорядков. На сегодня в органы поступило 124 заявления и сообщения  о насильственных действиях протестующих  в отношении сотрудников правоохранительных органов, уничтожения и повреждения имущества: служебного автотранспорта, объектов городской инфраструктуры. Кроме того, более 600 граждан обратились с заявлениями  о получении телесных повреждений при их задержании милицией и около 100 человек  о получении телесных повреждений  в местах временного содержания. Всем перечисленным фактам, заявили в СК, будет дана  надлежащая правовая оценка. При наличии телесных повреждений  для установления степени их тяжести  следователями назначаются  необходимые экспертные исследования.
 
 
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Следственный комитет продолжает работу по установлению объективных обстоятельств  противоправных действий  во время массовых беспорядков. На сегодня в органы...
 
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