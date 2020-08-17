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Авария в Россонском районе: пострадал 3-летний ребенок

17.08.2020 15:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Трехлетний ребенок получил травмы в результате ДТП в Россонском районе, сообщили в управлении ГАИ Витебского облисполкома.

© Photo : ГАИ УВД Брестского облисполкома
Подробности смертельного ДТП в Бресте рассказали в ГАИ

Авария произошла около полудня накануне, в воскресенье 16 августа, возле деревни Якубово.

"Водитель Hyundai Solaris не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся", – сказали в ГАИ.

Там также отметили, что в момент аварии в машине на заднем сидении в детском кресле был 3-летний мальчик. Он был с травмами доставлен в больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Мальчик получил травмы, несмотря на то, что ехал в специальном детском кресле, сейчас ребенку оказывается необходимая помощь.
 
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