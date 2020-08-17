|
СК рассказал об угрозах силовикам и членам избирательных комиссий
17.08.2020 16:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Следственный комитет проводит проверки по фактам угроз и оскорблений в интернете силовикам и членами избирательных комиссий, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
© Photo : Генеральная прокуратура Республики Беларусь
В СК рассказали, что к ним поступают заявления и сообщения об оскорблениях и угрозах в адрес сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и членов избирательных комиссий в связи с осуществлением ими должностных и служебных обязанностей.
"Нередко угрозы поступают в адрес членов их семей, а в некоторых случаях запугиваются и подвергаются травле дети", – пояснили в ведомстве.
По каждому факт интернет-травли проводятся проверки, следователи находят и опрашивают тех, кто причастен к этому. Правовая оценка всех эпизодов будет дана по результатам проверок.
В СК напомнили, что за оскорбления, угрозы применения насилия, сбор и распространение информации о частной жизни предусмотрена уголовная ответственность. "Максимальное наказание за некоторые из указанных действий – вплоть до лишения свободы на срок до шести лет", – подчеркнули в Следственном комитете.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным следователей, угрозы в соцсетях получают не только сами правоохранители, военнослужащие и представители избиркомов, но и их семьи.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)