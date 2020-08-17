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СК рассказал об угрозах силовикам и членам избирательных комиссий

17.08.2020 16:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Следственный комитет проводит проверки по фактам угроз и оскорблений в интернете силовикам и членами избирательных комиссий, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

© Photo : Генеральная прокуратура Республики Беларусь
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В СК рассказали, что к ним поступают заявления и сообщения об оскорблениях и угрозах в адрес сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и членов избирательных комиссий в связи с осуществлением ими должностных и служебных обязанностей.

"Нередко угрозы поступают в адрес членов их семей, а в некоторых случаях запугиваются и подвергаются травле дети", – пояснили в ведомстве.

По каждому факт интернет-травли проводятся проверки, следователи находят и опрашивают тех, кто причастен к этому. Правовая оценка всех эпизодов будет дана по результатам проверок.

В СК напомнили, что за оскорбления, угрозы применения насилия, сбор и распространение информации о частной жизни предусмотрена уголовная ответственность. "Максимальное наказание за некоторые из указанных действий – вплоть до лишения свободы на срок до шести лет", – подчеркнули в Следственном комитете.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным следователей, угрозы в соцсетях получают не только сами правоохранители, военнослужащие и представители избиркомов, но и их семьи.
 
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