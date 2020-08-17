Начальник УВД извинился перед жителями Гродно

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Руководитель управления внутренних дел Гродненского облисполкома Вадим Синявский извинился перед жителями города за применение силы в отношении граждан, которые участвовали в несанкционированных акциях протеста, соответствующее обращение генерал-майора милиции было опубликовано в понедельник на сайте УВД.

"Официально приношу извинения гражданам, которые были задержаны и пострадали в результате применения физической силы и специальный средств", – заявил он.

Синявский также отметил, что по всем обращениям граждан о причинении вреда здоровью сейчас проводятся разбирательства – об их результатах будет сообщено позже.

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