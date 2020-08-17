|
Начальник УВД извинился перед жителями Гродно
17.08.2020 18:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Руководитель управления внутренних дел Гродненского облисполкома Вадим Синявский извинился перед жителями города за применение силы в отношении граждан, которые участвовали в несанкционированных акциях протеста, соответствующее обращение генерал-майора милиции было опубликовано в понедельник на сайте УВД.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Официально приношу извинения гражданам, которые были задержаны и пострадали в результате применения физической силы и специальный средств", – заявил он.
Синявский также отметил, что по всем обращениям граждан о причинении вреда здоровью сейчас проводятся разбирательства – об их результатах будет сообщено позже.
Последует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По всем обращениям граждан о причинении вреда здоровью сейчас проводятся разбирательства – об их результатах будет сообщено позже.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)