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Начальник УВД извинился перед жителями Гродно

17.08.2020 18:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Руководитель управления внутренних дел Гродненского облисполкома Вадим Синявский извинился перед жителями города за применение силы в отношении граждан, которые участвовали в несанкционированных акциях протеста, соответствующее обращение генерал-майора милиции было опубликовано в понедельник на сайте УВД.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Официально приношу извинения гражданам, которые были задержаны и пострадали в результате применения физической силы и специальный средств", – заявил он.

Синявский также отметил, что по всем обращениям граждан о причинении вреда здоровью сейчас проводятся разбирательства – об их результатах будет сообщено позже.

Последует

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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По всем обращениям граждан о причинении вреда здоровью сейчас проводятся разбирательства – об их результатах будет сообщено позже.
 
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